〈北部〉紓解清明、農博車潮 桃園交管分流

2018-04-03

遊農博須轉搭接駁車

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕因應清明連假出遊、掃墓人潮，以及四日開幕的「桃園農業博覽會」，市警局交通大隊與各分局啟動多項交管措施。對於開車前往農博的民眾，採「停車轉接駁」，須將車輛停放在會場外圍的五處路外停車場，再轉搭接駁車或步行進入會場。

四日開幕的「桃園農業博覽會」，警方將對會場周邊的台六十一、台六十六、台十五線等主要道路加強疏導；會場規劃兩層交通管制措施，禁止一般車輛進入及停放，只准當地居民與領有通行及停車證的車輛進入。

警方表示，搭乘大眾交通工具參觀農博的民眾，可搭乘高鐵至高鐵桃園站，或搭乘台鐵至楊梅火車站，再轉乘接駁車前往會場；期間每逢假日，桃園市各區都有接駁車服務。自行開車者須以「停車轉接駁」方式前往，會場周邊設有北湖、桃科、大潭、海大及永安北岸等五處路外停車場，提供四五○○個汽車停車格及四八六個機車停車格。機車停車格、身心障礙專用格位都設於距離會場最近的北湖停車場，民眾可下載「桃園農業博覽會App」，查詢停車場、接駁公車等訊息。

警方另表示，清明連假首日、四日上午七點至十二點，國一道內湖至頭份、國三道木柵至香山的各交流道南向路口匝道，將實施高乘載管制；桃園轄內管制的匝道包括國一道桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道及國三道大溪、龍潭交流道。台六十六線國一平鎮系統交流道南下匝道入口，將於四日零時起至六日晚間十二點封閉；國道暫停收費時段為四日至八日每天零點至五點。

熱門觀光景點大溪地區，壅塞時刻為連假的傍晚時段，公路總局與市府交通局、大溪警分局將啟動「大溪地區旅遊車潮返程分流措施」，清明連假期間將利用台三線、台四線及台七線、台七乙線分散車流，請用路人配合疏導措施。

此外，龍潭區有石門水庫、小人國及鄰近的新竹縣六福村樂園，因龍潭區中原路路幅狹窄，假期常造成車輛回堵至中豐路，龍潭警分局建議民眾改走替代道路。