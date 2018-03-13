〈北部〉改善竹市漁人碼頭 前瞻再挹注1.56億

2018-03-13

碼頭鋼管基樁除鏽上漆

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市新竹漁人碼頭，再獲中央前瞻基礎建設計畫一．五六億元經費，將啟動改善濱海水岸與水域周邊環境的工程，解決漁船停泊區和浮動碼頭鋼管損壞及基樁流失等問題，讓漁民作業更安全，並延伸護堤拋石，讓民眾更親近海岸，提升漁人碼頭觀光效益，預計六月動工，年底完成。

市府表示，二月底已啟動一．五億元的景觀道路及海事工程，中央再核定一．五六億元經費，將改善港區景觀與漁民作業環境，目前在設計階段。

延長風箏賽場北側護堤拋石

新竹市長林智堅說，此次改善工程是新竹「微笑水岸」計畫的一環，會延長風箏賽場北側護堤拋石，穩定海邊沙堆，並逐步改善港區東北季風吹拂帶來的風沙問題。

未來會增設兩百公尺長的階梯式拋石延伸到沙灘，讓民眾欣賞海景時更安全；北側護堤沿線步道景觀也會一併改善，讓南寮港區海岸更親民。

此外，這次工程也會修繕港區浮動碼頭，增加船席數，改善目前漁船客滿狀況，並將碼頭已鏽蝕的鋼管基樁除鏽上漆與美化，提升漁業環境、遊憩景觀，打造產業與觀光功能兼具的漁港。

林智堅表示，他上任後以打造國際性觀光漁港為目標，去年完成國際風箏賽場營造景觀大草坡，目前正進行舊港改善工程，整建旅服中心周邊硬體設施，並透過漁人碼頭水環境改善計畫，改善漁民作業環境與碼頭景觀。

此外，市民關心的台六八線直通港區的南寮大道也正在加緊施工中，預計八月可完工，將可提升新竹漁港的可達性，讓遊客進出更便利，假日不會塞在東大路上。新竹漁港也將串聯新竹左岸、十七公里海岸，打造微笑水岸。