〈南部〉訪泰武日照中心 小英讚典範

2018-02-25

總統：長照都將帶屏東味

〔記者羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文一系列的原鄉長照之旅，昨天從故鄉屏東縣啟動，她來到全國唯一由社區發展協會自主辦理的泰武鄉老人日間照顧中心，與原鄉老幼同樂，盛讚屏東縣的長照2.0「大家攏謳咾（誇獎）」，還說「將來全台長照都還會帶著一點點屏東味」。

總統蔡英文昨天下午抵達泰武鄉武潭村，受到部落青年會勇士舞歡迎，她進入泰武鄉老人日間顧照中心，開心與部落婦女體驗串珠，和小朋友合力製作原鄉小米糕「阿拜」。

原鄉長照之旅 從故鄉啟動

蔡總統表示，行政院長賴清德曾經跟她提到長照做得特別好的縣市，其中就包括了她的故鄉屏東；泰武鄉日照中心老幼共學，是原鄉長照典範，原鄉長照必須結合原鄉生活的情境，打造具有在地特色的長期照顧模式。

屏東縣長潘孟安表示，屏縣廣布社區關懷據點及文化健康站，已有兩百八十八個據點，密度全國之冠，日間照顧中心或日托中心已有二十六個，分布在二十四鄉鎮，原鄉還有十五個家庭托顧站，全國最多；在長照2.0社區整體照顧體系中，今年更計畫建置完成一百七十七個據點。

泰武鄉武潭社區發展協會理事長顏成仁表示，泰武鄉日照中心將建立「家屋照顧時間銀行」制度，鼓勵年輕人擔任照顧志工，存下時數，將來老化就可被照顧或是讓家人使用。