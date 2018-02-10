〈北部〉山海湖走春 竹縣5路線公車免費

2018-02-10

高鐵站為中心 年初一至初五上路

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府因應春節假期出遊人潮，農曆大年初一到初五推出五條路線的免費公車，以紓緩觀光景點壅塞車潮，將分別由高鐵新竹站為中心，開往內灣、北埔峨眉、紅毛港、九芎湖、六福村，民眾可多加利用。

縣府交通旅遊處規劃，內灣線免費公車經竹東火車站、橫山、合興車站、內灣老街；北埔峨眉線經北埔老街、峨眉湖；紅毛港線經義民廟、新豐火車站、池府王爺廟、紅毛港。

九芎湖線經過義民廟、廣和宮、宗祠客家文化導覽館、新農民市場、九芎湖休閒農業區；六福村線經過關西老街、六福村主題遊樂園，起迄班次可上縣府網站https://www.hsinchu.gov.tw/查詢。

交旅處表示，內灣線、北埔峨眉線經過「浪漫台三線」，加上其他路線，旅遊範圍涵蓋新竹縣山、海、湖等美景，值得走春一遊。

交旅處說，縣府開辦的快捷公車及鄉鎮市公所巴士，春節期間部分班次減班及停駛，搭乘前先上新竹縣智慧公車便民網（http://ibus.hsinchu.gov.tw/Public/）查詢。

15至20日 公有停車場暫停收費

此外，新竹縣內多個公有收費停車場，因應民眾返鄉停車需求，春節期間暫停收費，其中竹北市、竹東鎮、新埔鎮路邊停車從十五日到廿日暫停收費，但竹北市華興一街及仁義市場的路邊停車場十五日和廿日照常收費；湖口鄉路邊停車十五日到十八日暫停收費，十九日和廿日照常收費。

13至20日 計程車費平日加3成

交旅處提醒民眾，春節期間從十三日到廿日共八天，計程車費率為平時運價加三成。