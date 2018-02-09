〈北部〉獎勵金發紅包 竹市基層警每人3千

2018-02-09

警局長陳耀南上任3年發逾750萬

〔記者蔡彰盛、王駿杰／竹市報導〕全台第一個過年發三千元紅包給基層員警的警察局長！新竹市警局局長陳耀南累積一整年警政署及警友會獎勵金，發紅包給一千多名基層員警，上任三年來，累計已發了超過七百五十萬元，被稱為「暖警局長」。

「當了卅多年警察，從來沒有像今年這樣能拿到局長三千元紅包！」一名資深刑事小隊長高興地說。陳耀南破除以往獎勵金都是「由上而下」分配，讓基層員警都能有獎勵金，實在太棒了。

一名資深巡佐感動地說，陳耀南剛接任時發五百元紅包，接著連續兩年加碼到兩千元，今年更拉到三千元，雖然這不是很大的金額，但對基層來說，卻是破天荒的創舉。許多剛分發到新竹市的警專畢業生說， 「同學都好羨慕」。

陳耀南表示，去年初開始慢慢累積警政署頒發的團體獎金，共有十多筆，一年多來攢積了三百多萬，足以發給全新竹市警局一千多名同仁、每人三千元紅包。他認為基層辛勞拚來的獎金，應該確實地發到基層手中，感謝同仁辛苦。

另一方面，新竹市警界第一位女副局長黃秀法、分局長蕭惠珠七日走馬上任。黃秀法曾任台中港務警察總隊副總隊長，工作認真、嚴謹，負責管制區交通、治安、邊境緝毒等工作；蕭惠珠任職警一分局，是全國屈指可數的女分局長之一，歷任交通與督察體系，兩人到職將為新竹市警界注入活水，地方期待。