〈南部〉（高雄）2天降雨近百毫米 今將人造雨

2018-01-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣連兩天降雨，水情稍微舒緩，高市累積降雨量近百毫米，提升高屏溪川流量，預估可再撐一週，每日支援台南民生用水，避免取用南化水庫，水利署今將實施人工增雨，盼改善南台灣水情。

高屏溪川流量上升43cms

高屏溪川流量從上週五的27cms，逼近警戒值22cms，差點就可能轉換燈號，根據氣象局報告，因受鋒面接近影響，南台灣一連兩天下雨，尤以高市累積降雨量近百毫米，最大在桃源山區。

水利署表示，所幸及時雨下在集水區，昨川流量提升至70.8cms，有助水情稍微舒緩，預估可以再撐一週；反觀台南水情是稍緊綠燈，兩天累積降雨量二十七毫米，其中南化水庫增加不到廿毫米，預估只能撐三天，對水情幫助不大。

由於高雄與台南調配供水，目前由自來水公司取用高屏溪水製成清水，透過南化高屏聯通管北送，每日支援台南民生用水五萬噸，避免再取用南化水庫水量。

水利署指出，高市每天用水量高達一百六十萬噸，除了引東港溪水三十萬噸供應工業用水，日取水高屏溪一百一十萬噸，另以伏流、地下水支援用水，不影響一期稻作供灌。

值得一提的是，氣象局預估南台灣今起有機會下雨，水利署將持續把握機會，於台南四個水庫實施人工增雨，期提升水庫蓄水量，穩定南台灣供水。