〈南部〉推動重現府城水文 週日走讀歷史

2017-12-15

〔記者劉婉君／台南報導〕台南府城有多條溪流，長期被覆蓋在道路、民宅下方，上個月南河港古河道、德慶溪的主要支流枋溪，相繼因工程重見天日，長期藏放在禾寮港南岸民宅裡的道光二年石額「秋澄禾港」，最近也成為台南文史界關注話題之一。為了讓府城老溪流掀蓋重現，文史界組成「重現府城水文促進會」，不只在網路發動連署活動，也帶領民眾尋訪府城古老河道，走讀府城的水文歷史，十七日下午將拜訪五條港。

為了替府城的老溪流掀蓋，恢復台南舊城區的城市紋理，重現府城水文促進會在臉書上成立同名粉絲頁並發起連署活動，目前已有近三百人連署，月初開始，同步舉辦走讀活動，從福安坑開始，邀民眾一起到府城的溪流旁，聽專人導覽、說溪流的故事，認識這些府城溪流的歷史，首場活動吸引不少民眾參加，反應相當熱烈。

重現府城水文促進會表示，台南府城舊城區有多條溪流，從北而南有德慶溪、福安坑，還有城外的竹溪等。五條港地區是台南最迷人的巷弄，週日下午二時「海岸源頭至五條港」，將在西門路沙淘宮集合出發，廿四日下午二時「踏溯德慶溪」，卅日下午五時卅分，有一場「行水迴城」吟遊、舞弄小戲活動，將有吟唱、舞蹈、戲劇行動三組藝術家，以「行水迴城」為共同創作主題，在中西區清水寺戶外廣場、也是枋溪古河道遺跡旁演出。相關活動均採事先報名。