〈北部〉《北部7縣市居冠》桃園太陽能發電容量 3年增9倍

2017-11-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府近年來積極發展綠能，其中太陽能光電總發電容量已提高至四萬八一二六瓩，較二○一四年底裝置量增加九倍，此外，截至九月底數據，北部七縣市總裝置容量為九萬二二一三瓩，桃園市就占了五十二．二％，是北部七縣市之冠，顯示桃園市綠能政策初具成效。

根據台電資料顯示，全國太陽能光電總裝置容量最高的縣市是雲林縣，達到廿五萬九四四八瓩，是桃園市的五．四倍，其次是台南市的廿萬六二五六瓩，此外彰化縣、高雄市、屏東縣、嘉義縣的發電量都超過十萬瓩，可以看出桃園市太陽能光電發電容量雖然居北部七縣市之冠，但與中南部縣市仍有一大段差距。

另觀音區桃園環保科技園區進駐廿三家廠商，也規劃興建綠能光電屋頂，預計於二○一八年完工發電，將成為桃園市首座全綠能光電屋頂工業區，年發電量至少五百萬度，全年減碳量相當七座大安森林公園。

市府表示，桃園市於二○一五年推動公有房舍屋頂標租建置太陽能光電系統，二○一六年進一步鼓勵工廠企業響應發展太陽能光電，二○一七年實施桃園市發展低碳綠色城市自治條例，積極推動綠色能源發展。

桃園市的再生能源以水力發電為最大宗，發電容量為十三萬瓩、占四十六．六％，其次是風力發電十萬○六○九瓩、占卅六．一％，太陽能光電則是四萬八一二六瓩、占十七．三％，截至二○一四年底，桃園市太陽能光電發電容量原只有五二○六瓩，如今已經成長九倍。