〈北部〉花東縱谷漫遊廊道 串聯客家文化

2017-10-21

11月啟動規劃 定位米香廊道

〔記者王峻祺／花蓮報導〕打造「花東縱谷漫遊廊道」計畫，是總統蔡英文競選時的三大客家政見之一，客家委員會（簡稱客委會）歷經一年評估後，將借鏡台三線推動經驗，在十一月正式啟動整體發展策略，前期經費預計投入二百萬元，作為資源盤點；另以「米食廊道」範圍拓展的客庄區域產經發展，則計畫投入二千五百萬元，讓東部客家文化與景觀能有更完善發展。

客委會補助花蓮縣各鄉鎮市生活及產業計畫約二．二億元、文化設施經營逾七百萬元，提升花蓮客家文化多面向亮點，而專為花東規劃的「花東縱谷漫遊廊道」也將於十一月簽約啟動，首要盤點現有人文地產景現況，並研析未來發展趨勢。

國民黨立委徐榛蔚十八日與客委會主委李永得爆發口角，質疑經費獨厚浪漫台三線，客委會隨即提出年度業務報告釋疑，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、花蓮區域立委蕭美琴也相繼提及，強調客委會現有十五個促進花東客庄發展計畫正在執行中，經費達上億元。

在「東部客庄區域產經整合計畫」中，主要以「米香廊道」為區域特色定位，透過米食文旅為主題，計畫投入經費二千五百萬元，目前已完成十四家客家產業亮點輔導、人才培訓及九條串聯起花蓮市、吉安、鳳林、富里等客庄休閒特色觀光遊程。

蕭美琴說，花蓮縣客家人口依一○三年統計為十．六萬人，占全國客家族群人口總數的二．五％，客委會投入客家文化生活及產業環境營造計畫經費，一○六年度迄今，執行中的補助案件就高達二．三億元，還不包含已辦理結束的富源鼓王爭霸戰及義民節、桐花祭等節慶活動。

許傳盛表示，花蓮客家族群興盛、客庄文化發展蓬勃，吉安福興村菸葉產業盛極一時，具有重要文史價值，花蓮市國福、國慶（舊稱佐倉）周邊更是客庄文化信仰中心，顯示花蓮與客家文化密不可分，在中央經費補助下，將陸續展現豐富多元樣貌。