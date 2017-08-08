〈北部〉三星分洪堰拱橋 七夕「傘傘」發亮

2017-08-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪畔氣氛靜謐，綠草如茵，三星鄉公所今年選在八月廿八日晚間的七夕情人夜，在大洲分洪堰拱橋舉辦「愛在七夕、浪漫三星不見不散」活動，即日起至十八日開放民眾報名。鄉公所指出，當天有傘海鵲橋、點歌傳情及歌手獻唱等浪漫橋段，邀民眾當晚到安農溪畔盡全力「放閃」！

三星鄉公所去年七夕情人結選在柑仔坑橋打造浪漫鎖橋，成功吸引百對情侶參與，週末二天更有千人駐足「曬甜蜜」，成功打響柑仔坑橋的名號。

不讓柑仔坑橋專美於前，公所今年將地點改至大洲分洪堰拱橋，不僅將拱形橋身彩繪成粉紅色，七夕當天還會結合夜晚燈光效果、五千隻小傘，營造成「鵲橋」型式，讓情侶宛如牛郎與織女在鵲橋上相會，大方放閃。

鄉長黃錫墉指出，分洪堰拱橋全長正巧為一百公尺，象徵「愛情百分百」，不僅如此，七夕當天橋身還會以LED燈及繽紛小傘妝點，讓整座橋就像繁星點點，「傘傘發亮」。

不過，傘與散發音相近，有民眾笑稱，用小傘裝飾，會不會讓情侶就此「散了」，黃錫墉解釋，情人如果要更甜蜜，撐得雨傘要更小隻，兩人才會抱得越緊，所以走在小傘下更浪漫，更會譜出迸出愛的火花。

除靜態裝飾外，八月廿八日當天，公所將邀多組輕樂團於草地伴奏，另規劃點歌傳情。黃錫墉說，民眾須預先點歌，寫下百字以內情話，鄉公所會選出十人，由歌手為戀人獻唱，浪讀愛的告白。