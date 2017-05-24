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〈台北都會〉北藝爛尾樓 「單片17萬天價玻璃」破一堆

2017-05-24

不合格工程 向理成營造求償

〔記者張凱翔／台北報導〕位於士林區的台北藝術中心主要承攬商理成營造倒閉，施工停擺，市議員何志偉昨召開記者會揭露，到施工現場發現，單片十七萬元的Ｓ型玻璃帷幕破損嚴重，且隔音牆、防火漆大多已施工卻未檢驗性能，手扶梯也被放任持續生鏽，已成為大錢坑。文化局則承諾，工程不會再追加預算，不合格的工程也會向原廠商求償、不會由新廠商負擔，以利招標。

何志偉說，Ｓ型玻璃帷幕工項預算二億二一四三萬，總安裝一二八七片及備品十四片，一片要價十七萬元，理成營造倒閉前已安裝一一八八片。官方估計有四十五片破損，但他到現場勘查，一面牆十片就有一片破。他說，北藝中心工程延宕，拖愈久賠愈多，尤其天價玻璃帷幕爆裂難估，誰敢來接？北藝中心流標不斷，究竟單純是錢不夠？還是施工難度太高？市府應說清楚。

此外，隔音牆工程預算一億八○二萬元，已完成四十六．九五％，若加上已施工未估驗計價的部分則達七成，有問題的防火塗料預算二三五八萬元，已全數完成，手扶梯也擱置生鏽，單座預算六四五萬元，若未釐清責任歸屬，續建廠商恐自虧上億元。他擔憂，理成與下包債務未解，未計價材料仍在工地，恐怕也是無人投標的原因。

文化局說，經查確定四十五片玻璃帷幕有安裝瑕疵而破損，其中四十片是搬運、安裝不當，另五片是颱風吹壞，驗收未過的四十五片，文化局並未付款。建築團隊則回應，Ｓ型玻璃在台灣非首例，且膠合玻璃不會「自爆」，放在工地沒關係。

隔音牆部分，文化局說，已完工部分將由市府負擔保固費用，經費則會向理成求償，接續廠商只需對其施作部分負責；至於防火漆，目前已編列足額改善費用，採增加防火被覆或防火板及刮除重做方式處理，增加的費用將向理成求償。

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  • 何志偉日前至北藝中心勘查，發現單片要價17萬的玻璃帷幕等設施狀況百出，恐成錢坑。（台北市議員何志偉提供）

    何志偉日前至北藝中心勘查，發現單片要價17萬的玻璃帷幕等設施狀況百出，恐成錢坑。（台北市議員何志偉提供）

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