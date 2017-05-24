〈中部〉用石頭洗汙水 梧棲大排淨化工程動土

2017-05-24

經費逾億元 明年七月完工

〔記者張軒哲／台中報導〕梧棲大排近年因水汙染及水量不足缺氧，屢傳魚群暴斃，影響沿線居民生活品質，市府爭取環保署經費，興建梧棲大排水質淨化場，引進類似濾水器的「礫間接觸曝氣氧化工法」，類似以礫石幫汙水洗澡，每日約可處理一萬公噸汙水，市府昨日於沙鹿火車站後方舉行動土典禮，預計明年七月完工，可望改善梧棲大排水質。

梧棲大排長期因上游有廢汙水排入及提供灌溉導致水量不足缺氧問題，威脅水中生物生存，每隔一段時間就會出現魚群暴斃現象，魚屍經烈日曝曬發臭，影響沿線住戶生活品質，居民怨聲四起，市府為了治標，斥資興建梧棲大排水質淨化場改善水質。

市府水利局在現場用一組模型放流大排的小魚，讓民眾看到礫石吸附雜質，了解施工內容。水利局長周廷彰表示，梧棲大排水質改善工程總經費一億一千多萬元，「礫間接觸曝氣氧化工法」就是在地下裝個濾水器，引汙水進礫石，使汙染物沉澱或被礫石吸附，汙染物再由微生物分解成無害有機物，淨化後的水將放流回大排與增加生態基流量，輔以增設曝氣機及魚避設施，保障梧棲大排魚群生存空間。

環保署水質保護處長葉俊宏表示，梧棲大排因水汙染及缺水造成魚群暴斃事件層出不窮，此礫間曝氣工程完工後，淨化後的水一部分放流回大興截流站，可保持水量，大幅改善魚群暴斃及臭味問題。

市長林佳龍表示，柳川水環境營造獲回響，因此將礫間曝氣淨水場成功模式複製到梧棲大排，是海線第一座礫間曝氣淨水場，宣示市府打造水環境的決心。