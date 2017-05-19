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〈台北都會〉使用公保地未徵收 議員促給租金

2017-05-19

〔記者郭安家／台北報導〕北市有一千多公頃公共設施保留地，北市府短期內難以徵收，市長柯文哲昨上午赴議會向「親民問政小組」報告容積代金新制案。無黨籍市議員李慶元等人會中建議，由市府付地租給已被開闢、卻未徵收的公保地主，以解決爭議；據轉述，會後柯表示，議員的建議，「回去會研究看看」。

李慶元說，市府公保地目前有一千兩百多公頃，政府需花費一‧四兆取得；其中有三分之一是既成使用狀態，供公眾使用，另外，有三分之二是民眾還可以利用，政府均有給免稅優惠，但地主能利用、不能利用，差別很大，並不公平，政府應編列土地租金預算給土地已被使用的地主。

親民黨市議員黃珊珊說，柯文哲聽了之後，指示財政局回去清算，要編多少地租，因地主收取地租，就要繳地價稅，一來一回，政府要付多少錢。

另一方面，針對立法院以地換地案，親民黨市議員林國成則指出，北市府將蛋黃區的立法院用地，與南港蛋白區的瓶蓋工廠等五筆土地交換，南瓶明明是歷史建物無法開發，北市府卻又計算，立院公告地價每坪約六十八萬元、南瓶用地則每坪一三八萬元，導致市府以立院蛋黃區土地換到蛋白區的南瓶用地，圖利小英政府；對此，柯文哲也允諾重新研擬。

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