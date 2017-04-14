〈北部〉讓小搗蛋變愛迪生 頭份將開課

2017-04-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕人本基金會舉辦的「讓小搗蛋變愛迪生」三六八城鎮啟迪工作坊，昨天來到苗栗縣頭份市舉辦記者會，將在頭份市舉辦課程，希望扭轉大眾對於過動兒的刻板印象，協助父母去發現孩子的正向力量，期待發揮孩子的創造力。

人本基金會指出，衛福部統計資料顯示，台灣的過動兒的人數成長約十一倍，人本基金會推估，可能超過十萬名孩童被診斷為過動兒。但是過動兒常被貼上分心、調皮、不耐煩、搗蛋、無法控制自己、容易衝動等標籤。

人本基金會舉被稱為發明大王的美國發明家愛迪生為例，愛迪生小時候常被當成麻煩大王，不過在母親的耐心照料下，發掘出愛迪生的優點，包括熱情、聰明、富創造力、勇於冒險、不懼怕威權的人格特質，這也是過動兒所具備的特點。

人本基金會期許，希望透過舉辦活動，讓更多家庭了解並協助孩子發展天份，如果家庭多一份愛與自信，未來可能就能創造無限可能性。

人本基金會建議家長以溝通取代命令，行動取代焦慮以及培養腦力取代藥力，讓孩子更有自信地成長。