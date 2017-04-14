| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》殷仔首局3上3下 隊友滿貫砲助陣！ 懸宕20年的掩埋場該有答案了
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉讓小搗蛋變愛迪生 頭份將開課

2017-04-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕人本基金會舉辦的「讓小搗蛋變愛迪生」三六八城鎮啟迪工作坊，昨天來到苗栗縣頭份市舉辦記者會，將在頭份市舉辦課程，希望扭轉大眾對於過動兒的刻板印象，協助父母去發現孩子的正向力量，期待發揮孩子的創造力。

人本基金會指出，衛福部統計資料顯示，台灣的過動兒的人數成長約十一倍，人本基金會推估，可能超過十萬名孩童被診斷為過動兒。但是過動兒常被貼上分心、調皮、不耐煩、搗蛋、無法控制自己、容易衝動等標籤。

人本基金會舉被稱為發明大王的美國發明家愛迪生為例，愛迪生小時候常被當成麻煩大王，不過在母親的耐心照料下，發掘出愛迪生的優點，包括熱情、聰明、富創造力、勇於冒險、不懼怕威權的人格特質，這也是過動兒所具備的特點。

人本基金會期許，希望透過舉辦活動，讓更多家庭了解並協助孩子發展天份，如果家庭多一份愛與自信，未來可能就能創造無限可能性。

人本基金會建議家長以溝通取代命令，行動取代焦慮以及培養腦力取代藥力，讓孩子更有自信地成長。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
環團批市長「背信忘義」 鄭文燦：開發應遵守保育規範 立場未改變

中油計畫在觀音區觀塘工業區一帶設立第三天然氣接收站，由於預定地就位在珍貴藻礁地景上，桃園在地聯盟理事長潘忠政不滿市長鄭文燦坐視不管，指控鄭文燦「背信忘義」，強調指控有憑有據，不怕鄭文燦提告；市府農業局…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：〈北部〉讓小搗蛋變愛迪生 頭份將開課


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.