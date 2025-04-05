向國民報告關稅衝擊》新加坡總理黃循財：「互惠關稅、按國分類」為全球帶來災難

新加坡總理黃循財對國民說明川普關稅衝擊。（路透）

2025/04/05 17:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出對等關稅大刀，導致全球經濟震盪，新加坡總理黃循財以well-inform視角，在臉書向國民分析殘酷現況，直指美國採取的「互惠關稅、按國分類」新政策，完全否定WTO的框架，若其他國家也仿效、轉向，只根據自身利益與個別國家進行貿易，後果將非常嚴重，對所有國家都是災難性的，尤其是像新加坡這樣的小國。過去平靜與穩定的狀態短期內不會恢復，希望大家做好心理準備，避免風暴來襲時猝不及防。

黃循財於臉書上傳影片，親愛的新加坡同胞們：我曾經說過，這個世界正以一種對像新加坡這樣的小型開放經濟體不利的方式改變。過去有些人對此提出質疑，但美國最近在「解放日」所作的宣布，已經讓這一點無庸置疑。這標誌著全球秩序的一次劇烈改變——以規則為基礎的全球化和自由貿易的時代已經結束。

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我們正進入一個新的階段：這個階段更為任意、保護主義更強，也更加危險。幾十年來，美國一直是全球自由市場經濟的基石，它推動自由貿易，並領導建立了一套多邊貿易體系，有清楚的規則與規範，讓各國透過貿易實現雙贏。這個由世界貿易組織（WTO）主導的體系，為全世界、也為美國本身，帶來了前所未有的穩定與繁榮。

當然，這個體系並非完美，新加坡和其他許多國家長期以來都主張進行改革，以更新規則、改善制度。但美國現在的做法不是改革，而是徹底放棄了自己一手建立的體系。它採取的「互惠關稅、按國分類」新政策，完全否定了WTO的框架。

根據美國的新政策，新加坡被歸類在最低的「基本層級」，對美國出口的產品將被課徵10%的關稅。短期內，這對我們的直接影響可能還不大，但若其他國家也仿效美國、拋棄WTO、轉向只根據自身利益與個別國家進行貿易，後果將非常嚴重，對所有國家都是災難性的，尤其是像新加坡這樣的小國。

我們有被排擠、邊緣化，甚至被世界遺忘的風險。美國的關稅政策也勢必引來其他國家的強烈回應。新加坡選擇不實施報復性關稅，但其他國家未必會這麼克制。一場全面性的全球貿易戰正變得越來越可能。

這些更高的關稅，加上各國可能採取的不可預測的行動，會讓全球經濟承受沉重壓力。國際貿易與投資將受到打擊，全球經濟成長將放緩。新加坡的衝擊將比其他國家更大，因為我們對外貿的依賴非常深。

上一次世界出現類似情況，是在1930年代。當時的貿易戰最後演變為武裝衝突，進而爆發第二次世界大戰。現在，沒有人能預測未來幾個月或幾年情勢會如何發展。但我們必須清醒地面對，世界的風險正在不斷累積。

國際機構變得越來越弱，全球的共同規範正在崩解。越來越多國家會基於自身利益行事，甚至使用武力或施壓手段來達成目的。這就是當今世界的嚴酷現實。

我們會保持警覺、加強自身能力、擴展與理念相近國家的合作關係。相較於許多其他國家，我們的準備更為充足——我們有儲備金、有社會團結、有堅定的意志。但我們也要做好心理準備，迎接更多未來的震盪。

過去那種全球平靜與穩定的日子，短期內不會再回來了。我們不能再期待，保護小國的那些國際規則還會繼續有效。

我今天之所以和大家分享這些，是希望讓我們全體國人有心理準備，不會在風暴來襲時措手不及。我們不能自滿，也不能掉以輕心。風險是真實存在的，後果可能非常嚴重。我們面前的道路會更加艱難。

但只要我們堅定團結，新加坡依然能在這個動盪的世界中站穩腳步。

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