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    獨家》游智彬具中國身分！移民署通知須繳「喪失原籍證明」 否則除籍

    新黨副秘書長游智彬（右二）、青年部副主任譚傳紹（右一）等人9日在內政部外，舉行「14萬家庭睡不著 新黨挺陸配」記者會，控訴內政部移民署破壞中配家庭。（記者廖振輝攝）

    新黨副秘書長游智彬（右二）、青年部副主任譚傳紹（右一）等人9日在內政部外，舉行「14萬家庭睡不著 新黨挺陸配」記者會，控訴內政部移民署破壞中配家庭。（記者廖振輝攝）

    2025/04/09 18:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕新黨副秘書長游智彬具中國身分！移民署全面清查中配及中國人士來台定居有無放棄中國戶籍，當年未繳「喪失原籍證明文件」者，須於限期內繳交，逾期將被註銷台灣身分及戶籍；據透露，長期在台進行促統工作的游智彬，仍擁有中國和台灣兩邊身分，也在這一波通知名單中。

    因應中國統戰滲透，賴清德總統日前在國安高層會議指示，原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

    據了解，為落實兩岸單一戶籍制度，移民署開始依法通知在台灣的中國籍配偶，以及在中國出生、之後入籍的中國人士，須在3個月內繳交喪失原籍證明等文件，否則恐遭撤銷在台定居、戶籍及台灣身分。

    知情官員透露，游智彬是1983年生，出生地為中華人民共和國福建省漳浦縣，1995年才憑著入境證在台灣設籍。游在2004年之前就取得台灣身分，所以也在這一波要回去除戶籍的通知名單中。就目前而言，游是具有中國和台灣兩邊的身分。

    根據公開資料顯示，游智彬2023年接受中媒訪問時曾說，他的外公游亞慶來自台灣桃園龍潭地主家庭，國共內戰期間被國民黨徵召赴中作戰，之後滯留中國，並於福建定居娶妻生子，曾任漳浦鹽場的工區書記等職；1987年台灣開放赴中探親、1989年批准台籍老兵返台定居後，外公在數年間陸續將全家28人遷回台灣。

    此外，現年41歲的游智彬，12歲之前居住在中國，他是1995年才移民設籍台灣的中國人。且近年熱衷政治抗爭，曾赴立法院抗議聲援「共諜」叛將高安國，主張要恢復《國家統一綱領》適用，追求兩岸和平統一。

    代表新黨的游智彬過去參選桃園市議員、中壢選區立委，均接連失利，後來被桃園縣府延攬擔任市政顧問。日前他更以「台灣威卜菸草減害網路媒體」名義，持立法院記者會闖入國會直播謾罵立委，引發民進黨團強烈不滿，國民黨立委陳玉珍當時出面護航游智彬稱是自己助理，也讓網友質疑統戰力量深入國會。

    新黨副秘書長游智彬1983年生，出生地為中華人民共和國福建省漳浦縣，1995年才憑入境證設籍台灣。（資料照）

    新黨副秘書長游智彬1983年生，出生地為中華人民共和國福建省漳浦縣，1995年才憑入境證設籍台灣。（資料照）

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