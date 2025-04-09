「我繳稅不是為了養共匪」 高大成診所掛布條反對親中

知名法醫高大成近日在診所門口懸掛「我繳稅不是為了養共匪」布條。（民眾提供）（記者許國楨攝）

2025/04/09 19:35

〔記者許國楨／台中報導〕知名法醫高大成近日在其台中的診所外懸掛紅底白字布條，寫上「我繳稅不是為了養共匪」，他以此強烈表達對部分政界人士親中行徑的不滿，並呼籲政府與社會正視中共對台的滲透與威脅。

高大成表示，台灣當前正面對中國各種「文攻武嚇」，而包括陸配亞亞等人的武統言論，以及部分國民黨立委的親中行徑，讓他感到憤怒與憂心，他認為，身為台灣納稅人，有權關心政府如何運用財政資源，絕不能讓人民的血汗錢變相支持敵對勢力，不應默許國家資源被用來包容甚至支持親中勢力。

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「我這麼做，不是為了挑起對立，而是想喚醒大家對納稅錢流向的關注。我們不該用人民的錢，去迎合一個打壓我們、威脅我們的政權。」高大成說，對岸的本質沒有改變，台灣更應堅定守護自身主權與自由。

布條一出，引起不少網友與路過民眾熱烈反應，有人拍照轉發並留言「講出人民的心聲」、「佩服敢言精神」，也有人呼籲理性對話、勿簡化兩岸議題，高大成則表示，只是盡一個公民與納稅人的責任，監督政府政策走向，捍衛台灣的民主價值，「我繳稅是要讓國家更好，不是去餵養那些想出賣台灣的人。」

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