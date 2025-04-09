柯文哲、沈慶京、應曉薇不服羈押禁見提抗告，高院全部駁回確定。（資料照）

2025/04/09 19:44

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案及政治獻金案，認定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北市長辦公室主任李文宗４人分別涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，裁定自4月2日起繼續羈押禁見2個月；柯、沈、應3人不服，提起抗告，高等法院維持北院見解，且認定柯3人都有羈押必要，今駁回抗告確定。

柯文哲等3人提起抗告主張，並無證據顯示其犯罪嫌疑重大，也無逃亡或勾串共犯、證人之虞，並無羈押必要，並稱身體有恙，非保外就醫無法痊癒，請求高院撤銷北院收押禁見的裁定。

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不過，高院合議庭審判長吳秋宏、受命官黃雅芬、陪席法官柯姿佐審理認為，依據全案相關事證顯示，北院裁定將柯等人均羈押禁見，並無違誤或不當柯等人抗告無理由，今駁回抗告確定。

至於李文宗，高院並未收到抗告狀。法界指出，李若超過法定抗告時效，將確定遭禁押禁見。

台北地檢署偵辦京華城等案，去年12月26日偵結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等11人，其中，柯文哲共被求刑28年6月徒刑。

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