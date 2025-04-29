徵文比賽涉統戰 作家揭證據：引導台灣學子當促統生力軍

中共黨政單位與章法學會舉辦「共讀一本好書」徵文大賽，提供獎金及福建研學資格，誘拉台生參加。（圖擷取自網路）

2025/04/29 10:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，涉違反兩岸條例將依法查處。北一女國文教師區桂芝被發現也有轉發徵文，引發爭議。對此香港作家馮睎乾發文質疑，在網路搜尋後可發現活動有諸多統戰證據，且徵文的12本書單中有9本都是由中國出版，參加夏令營的學生更是身在中國境內，讓他質疑區桂芝「反統戰」的說法。他也提到，今年2月就曾有香港學生參加交流團，卻在杭州魂斷異鄉。

馮睎乾在臉書發文指出，「中華民國章法學會」日前與中共黨政機關手牽手辦活動，名為「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」。北一女的國文老師區桂芝在LINE群組裏轉發活動資訊，鼓勵學生踴躍參加，遭到民眾檢舉，質疑區桂芝跟中共黨政軍機構合作，涉嫌違反《兩岸條例》。區桂芝對此直呼「荒謬」、「可笑」，反嘲檢舉的人可能「被害妄想症」發作，甚至懷疑陸委會想搞「文字獄」那一套。

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馮睎乾認為，檢舉者是不是想太多，徵文比賽有沒有「統戰」成份，其實不用浪費口水爭論。大家只要稍微「考古」一下上屆是怎麼玩的，保證立刻真相大白。他表示根據「中華民國章法學會」官網的「歷屆活動成果」，雖有兩條連結，但嘗試點擊內容都已被刪除。

馮睎乾說，這麼重要的「活動成果」，主辦單位竟然低調地移除了。不過沒關係，Google找不到，還有牆內的百度。而在百度一搜「2024（第一屆）共讀一本好書：尋訪朱子足跡研學活動」，果然挖到寶。

馮睎乾表示，在去年7月8日的《閩北日報》刊登一篇文章〈南平：共讀一本好書 尋訪朱子足跡〉，報導了將近五十名「閩台青年學子」在7月3日參加「尋訪朱子足跡」的「研學夏令營」。其中一位來自「台灣」的同學林子媛，對記者發表了一段感言：「朱子敬師禮讓我印象深刻，特別是穿着漢服行高揖禮的那一刻，心中有震撼、有感恩，還有一種兩岸同胞同根同源、血脈相連的感動。」

馮睎乾直言「參加一個表面上只是認識宋朝大儒朱熹的夏令營，竟然能讓人體驗到這麼深刻的『兩岸一家親』情懷，實在讓我驚訝」。馮睎乾指出，儘管搞不懂朱熹跟「兩岸同胞血脈相連」之間有什麼玄妙關係，但我知道，這個活動能有這樣的「成果」，說它是「統戰」，應該沒人會反對吧？

馮睎乾也指出，中共黨媒《文匯報》也來為統戰作證。在2022年8月11日，《文匯報》刊登了一篇〈港澳台大學生走朱子之路研習營開營 近300名師生參加〉，裏面還引用了福建省委常委、常務副省長郭寧寧的「諄諄教誨」，「郭寧寧倡議閩港澳台青年要發揚中華文化崇尚的四海一家、天下為公精神，擁有家國情懷，做促進祖國和平統一的生力軍，不負韶華，共創美好幸福生活。」

馮睎乾表示，這話說得夠明白了吧？這個「朱子研習營」的「隱藏版課程」，原來就是引導台灣的年輕學子們成為「促進祖國和平統一的生力軍」。請問，這如果不是「統戰」，那什麼才是「統戰」？

馮睎乾也質疑，「章法學會」雖然很努力想把「活動成果」的痕跡抹去，但還是被他找到一個PDF檔案，內容提到，在2024年的6、7月有個「中國遊學團」，專門參觀跟朱熹有關的文化景點，而邀請的對象，正是那些參加了「共讀一本好書」徵文大賽的同學。且參與同學的「往返交通旅費和研學期間食宿、交通、保險、門票及活動相關費用」，全部由徵文大賽的主辦單位支付。

馮睎乾批評，「徵文大賽」掛着「共讀一本好書」的羊頭，骨子裏根本就是「統戰夏令營」的招生管道。它的「活動成果」早就被中共媒體昭告天下了，真不知道區桂芝老師是真傻還是裝睡？她（區桂芝）還說：「現在動不動就要套上統戰，為何如此心虛？害怕被統戰？如果台灣價值很偉大，那我們藉着這種交流活動不是可以反統戰回去？」

馮睎乾質疑，這個以讀書為名的徵文比賽，可不是讓學生愛讀什麼就讀什麼，人家可是開了一張「精選書單」，總共12本書，有9本都是中國出版的書籍，只有一本是台灣人寫的童書。對此他也批評，這哪裏是「兩岸文化交流」啊？根本就是中共單方面對台灣學生進行的文化輸出。在這種不對等的「交流」規則下，你要怎麼「反統戰」？難不成要學生們在研習營高喊「中華民國萬歲」？

馮睎乾也提到，參加夏令營的學生可是身在中國境內，「反統戰」這句話聽起來，怎麼有點像是要「顛覆國家政權」呢？他也不禁想到，總統賴清德前陣子說「反獨裁應該去天安門」之後，被柯文哲的夫人陳佩琪質疑，「（賴的）心地應該不會如此兇殘才對啊？」照着陳佩琪的邏輯，區老師鼓勵台灣學生去參加中共的「統戰活動」，然後再叫他們「反統戰」，這心地豈不是要「兇殘」好幾倍？

馮睎乾在文末也指出，現在的香港學生不管願不願意，都被教育局要求參加中國交流團。2月底有個參加交流團的香港男學生，就不幸在杭州魂斷異鄉，事後教育局和學校以「尊重家屬意願」為由，拒絕公開死因，並堅稱學生之死跟交流團無關。

馮睎乾也呼籲，台灣的教師或家長若要鼓勵年輕人跑到對岸接受統戰，沒問題，但請先衡量一下風險，也請積一點陰德，勿煽動他們去「反統戰」就好。

圖為北一女國文教師區桂芝。（資料照）

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