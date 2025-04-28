花蓮罷免傅崐萁突破26000份 不分藍綠議員齊心出力

花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」今在官網上宣布二階段連署書突破26000份，無黨籍議員楊華美挺美小隊展現豐富的陸戰經驗。（翻攝楊華美臉書）

2025/04/28 19:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」今在官網上宣布二階段連署書突破26000份，超過安全門檻達到134%，網紅八炯也預告交件時將開出驚喜數字；罷團感謝每一名勇敢的花蓮人，更呼籲一起到第三階段投下「同意」罷免傅崐萁的票。這次連署書除了廣大自發性的花蓮公民響應，不分藍綠的議員們紛紛站出來力挺也是關鍵。

罷傅團體「微光花蓮」成立後，靠個很多自願投入公民運動的志工組成工作團隊，由於工作人員來自四面八方，因此除了核心幹部，其餘陸戰部份都是由認證的連署店家、各陸戰公民在第一線風雨無阻地堅持，不分日夜、風雨，頂住不理性的嗆聲、暴力威脅在街頭收連署書，陸戰隊包含「微光花蓮」、「裁傅自由」、「東華學生隊」、「重開機小隊」、「八炯小隊」、「民代小隊」等。

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民進黨花蓮縣議員只有張美慧、胡仁順及林則葹三席，扮演綠營在艱困選區經營的灘頭堡，這次每名議員也透過自己的組織能力衝連署書，胡仁順說，從代表到議員每個人都在各自的領域上、用各自擅長的方式拚盡所有力量，他的團隊是每天、24小時不分晝夜的收，因為很多夜班工作的人也都想要響應罷傅。

另外無黨籍的議員楊華美、議長張峻也都相當努力的協助罷團收連署書，張峻從傳統國民黨中尋找對傅崐萁不滿的支持者，20多天就衝出1800份；楊華美的「挺美小隊」則展現過去兩次選戰豐富陸戰經驗，走遍大街小巷、站街頭。楊華美臉書強調說：「罷免傅崐萁是一場無黨無派不分顏色的運動，花蓮重開機是花蓮人的期待，每日連署書都是對花蓮的愛。讓我們用愛抵抗對立和仇恨。」

隨著連書書格式出現錯誤的震撼，民進黨中央「花蓮專案小組」即時進駐支援，小組利用傳統選戰模式操盤，包含日日回報定額連署書、撥打「葉霸老師」全縣電話、在地方報PO文宣、更在出包後使用「無址投遞」印刷品，提醒公民重簽，為單打獨鬥的罷團挹注豐富的組織經驗，清明連假更是衝掃墓人潮、海邊收件，一張都不放過。

公民團體「微光花蓮」指出，傅崐萁去年在立院帶頭違憲亂政，甚至跟公民嗆聲，不斷小看民意反撲的能力，花蓮人衝破安全水位，罷免傅崐萁二階段連署書已破26000份，不過仍呼籲花蓮人繼續勇敢的「超標」下去，連署據點吉安罷免總部、花蓮石來運轉連署站將會持續收件到30日，做最後衝刺。

花蓮第二階段罷免連署書法定交件日為5月4日，雖然連署件數一度因格式錯誤必須重填造成雪崩式下滑，在志工們積極開啟陸戰、空戰情況下，不只重簽回原本數量，還不斷衝高。微光花蓮發言人W說，現階段配合志工造冊所需，陸戰支線小隊已陸續收隊，臉署書要經過初篩、核對、入庫、分類、清點、成冊等步驟完成造冊，預計在5月2日送件給縣選委會，若突遇不可抗因素才會在法定交件日送件。

微光花蓮發言人W說，每一份連署書都是勇敢的花蓮人簽下，堪比黃金、鈔票珍貴，在連署書保全也下足功夫，出入人員管制，進入造冊房間要把電子產品集中保管，避免拍攝到個資，房屋有數支24小時不斷電監視器監控，現場飲食、喝水有專屬區域，避免污損連署書，房內禁止用火，還配有火災警示、滅火器、防水袋等預防任何意外，夜間還有人員在現場保全。

花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」今在官網上宣布二階段連署書突破26000份，吉安總部將持續收到30日。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」今在官網上宣布二階段連署書突破26000份，吉安總部將持續收到30日。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」今在官網上宣布二階段連署書突破26000份，民進黨籍花蓮縣議員張美慧、胡仁順及林則葹三席率黨籍民代衝出連書書。（胡仁順臉書）

花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」今在官網上宣布二階段連署書突破26000份，無黨籍議長張峻20多天就衝出1800份連署書。（翻攝張峻臉書）

罷傅團體「微光花蓮」成立後，靠個很多自願投入公民運動的志工組成工作團隊投入街頭。（微光花蓮提供）

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