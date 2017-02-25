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〈南部〉傳遞感恩心 日人贈屏市中正國小石碑

2017-02-25

佐藤紀正送出海外第一個石碑

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自日本岡山縣的佐藤紀正，長年贈送花草及感恩石碑給日本當地學校，最近更把觸角擴及台灣，昨天送屏東市中正國小一座紀念石碑，鼓勵小朋友常懷感恩心，這是他送出的第一個海外石碑。

中正國小校長洪振旭也說，就如石碑上所言「感謝捎來幸福訊息的大自然恩惠」，盼讓學生更珍惜大自然，學習分享與回饋，同時也鼓勵獨居老人走出家門，徜徉大自然。

感謝台灣人 311地震對日本支援

佐藤紀正今年八十歲，他的夫人生前非常喜歡花草，夫妻倆長期贈送花草的種子給日本學校，長達二、三十年，期待小朋友從播種撒水悉心照顧、發芽到開花的過程中，感受大自然的神奇，並因盛開的花朵而歡樂幸福。

佐藤紀正在夫人八年前過世後繼承其遺志、持續贈送花草種子給小朋友，有感於三一一震災後台灣對日本的支援，決定也送石碑給台灣學校；透過山陽學園大學教授山根智惠與其台灣友人龔昭勳的介紹，昨天他來到屏東市中正國小，在校長洪振旭和小朋友歡迎下，為石碑揭幕。

佐藤紀正表示，從小就喜歡大自然，也會登山，妻子逝世後獨居，兩年前他罹患胃癌切除胃部，八個月無法動彈，有一次在庭院散步時，突感到大自然給了力量，他覺得人生不應被病痛、年齡束縛，來到台灣好像到日本的另一個城市旅遊，令人非常舒服。

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  • 來自日本岡山的佐藤紀正（石碑左側）贈送中正國小感恩石碑。（記者羅欣貞攝）

    來自日本岡山的佐藤紀正（石碑左側）贈送中正國小感恩石碑。（記者羅欣貞攝）

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