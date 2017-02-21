〈南部〉哈瑪星春天市集 週六日開市
2017-02-21
〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接二二八連假，也為今年十月的生態交通全球盛典暖身，高市交通局週六、日（二月廿五、廿六日）將舉辦「哈瑪星春天市集」，為哈瑪星累積更多人氣。
交通局去年底在哈瑪星舉辦耶誕市集獲熱烈回響，粗估吸引超過五萬人次參與，成功活絡哈瑪星舊社區，由於當地商家多希望再舉辦類似活動，交通局遂規劃「哈瑪星春天市集」，週六、日舉行。
交通局說明，春天市集匯集市府最受歡迎的型農市集、原民市集、海味市集等，安排電動機車體驗、趣味電動車接駁，並提供免費大型氣墊讓大小朋友同樂。
活動還安排時光旅行等創作樂團、原住民族語歌唱、小朋友環保創意服裝走秀等精彩表演，最受歡迎的高通通也將到現場與民眾互動，哈瑪星在地店家則聯合提供多種商品買一送一優惠券，當日持一卡通搭乘捷運或公車前往會場，可兌換限量福袋。
活動訊息可上交通局官網www.tbkc.gov.tw、臉書「轉動高雄青春夢」、「2017生態交通全球盛典在高雄」粉絲團查詢。
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