〈北部〉防禽流感 竹市加強消毒管控

2017-02-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹縣湖口鄉被丟棄感染H5N6高病原性禽流感病毒的死雞，相鄰的新竹市目前雖無疫情，但新竹市動物保護及防疫所不敢掉以輕心，已啟動最高層級的防疫工作，出動消毒車前往畜牧場周邊道路消毒，要求飼養單位落實自主管理，有狀況立即通報農政單位。

新竹市動物保護及防疫所表示，新竹市家禽畜養戶目前有十八場，共飼養約六萬三千隻家禽，其中香山區十場、北區兩場、東區六場。

其中雞場有十五場共五萬六千八百隻，火雞場一場三千隻，蛋鴨場兩場三千兩百隻，已增派消毒車對十八場畜牧場周邊道路，每週進行二次消毒。

動保所提醒民眾購買合格衛生屠宰禽肉，切勿購買私宰活禽，避免接觸及餵食野鳥或鴿子，如發現任何傷病或死亡禽類，通知動保所處理，防疫專線：03-523-4853。