〈南部〉屏東農會選舉首戰 竹田在野派勝出
高樹比數接近 激戰延至理監事
〔記者邱芷柔、李立法／屏東報導〕 牽動農會三巨頭總幹事、理事長、常務監事的農會小組投票昨天登場，根據縣府統計投票結果，選前被視為選情激烈的高樹、萬丹、內埔、竹田、長治等五家農會，萬丹、內埔、長治以當權派取得優勢，竹田鄉則出現在野派力壓當權派情形，而戰況白熱化的高樹鄉兩派比數則相當接近，激戰預計將會延長到下一輪，檢方持續緊盯，嚴查賄選。
3月初會員代表大會 將選理監事
縣府農業處表示，屏東縣二十四家農會，僅縣農會選舉農事小組長，其餘二十三家昨天都進行小組長暨農會代表選舉，依照遴選辦法，選出會員代表再選出理事、監事，組成理事會再聘任總幹事；昨天農事小組選舉，選出農事小組組長、副組長及會員，三月初召開會員大會選舉理、監事及出席上級農會會員代表，三月十四日前必須召開理、監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事。
選情較為複雜的高樹鄉，因現任總幹事謝朝景為績優總幹事，僅有謝一人在合格候聘名冊中，昨天選舉結果出爐，應選四十五席中，當權派獲得二十四席，來勢洶洶的在野派獲二十一席，席次相當接近，究竟鹿死誰手，還得看三月中旬的理監事會議誰能掌握過半理事支持。
竹田鄉農會本屆共有三名總幹事候聘登記，因現任總幹事張文信屆齡退休，看好現任會務部主任及代理總幹事謝翠妃接手，但同為總幹事候聘人的推廣部主任張志誠、信用部主任游秀霞屬同陣營，在四十二席會員代表中，在野派以二十八席取得優勢。
內埔、萬丹、長治 當權派佔優勢
被視為鄉長前哨展的內埔鄉農會，由現任屆齡總幹事李欽煌推出的接棒人選農會總務鍾志喜，對上前農會理事長及前鄉公所秘書的葉文正推舉的內埔鄉公所財政課長廖德魁，在四十五席代表中，當權派以三十二比十三力壓挑戰者。
萬丹鄉農會當權派南派則以二十六席擊敗在野派北派的十九席，可望順利保住農會執政權；長治鄉農會當權派也是以一面倒的優勢打敗在野派。
檢方表示，選前接獲十餘起檢舉賄選情資，但事證不夠明確，將持續注意後續理監事選舉。
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標題：〈南部〉屏東農會選舉首戰 竹田在野派勝出
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