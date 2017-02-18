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〈台北都會〉瑞芳第一家牙科 「林齒科」突遭剷平

2017-02-18

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳舊街逢甲路上的林齒科，是瑞芳第一家牙科診所，但十多年前遷走後閒置荒廢，近年地方人士復興老街，定期清掃、整理環境，吸引不少文青及遊客取景拍照，但昨天地主突然以安全為由剷平遺跡，不僅讓地方不捨，在地的龍山里長陳志強也相當不滿，無奈地說：「心很痛！」

林齒科的前身是日治時期派出所「台北州基隆郡瑞芳警察官吏駐在所」，國民政府來台後，派出所移到瑞芳火車站前站，原來的空間由地主蘇家改租給林恩墻醫師，開設瑞芳第一家齒科醫院，直到林恩墻醫師九十一年過世，林齒科無人續租，因而荒廢。

地方合力整理 卻遭拆除

林齒科門口還保有兩根洗石子石柱，拾級而上，早年建築風華餘韻猶存，兩旁有百年老榕樹及櫻花。儘管不具文資身分，近年來在地居民組成的瑞芳老街文化觀光推展協會，為推動輕便道、瑞芳旅社舊址、廖建芳古厝等舊街文化及各景點營造，多次號召居民及瑞芳高工師生一起整理林齒科環境，付出很大心力。

昨天上午，地主僱工拆除林齒科遺跡，一下子就夷為平地，看著散落滿地的TR磚，龍山里長陳志強相當震驚錯愕，他說，林齒科是瑞芳老街的代表性舊建物，卻遭拆除，代表瑞芳文資保護意識仍很薄弱，希望這件事能進一步喚起大家對家鄉的重視，共同討論發想，提升文資意識，不要再造成遺憾！

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  • 瑞芳第一家牙科診所「林齒科」被夷平，TR磚散落一地。（記者林欣漢攝）

    瑞芳第一家牙科診所「林齒科」被夷平，TR磚散落一地。（記者林欣漢攝）

  • 瑞芳第一家牙醫「林齒科」原本樣貌。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

    瑞芳第一家牙醫「林齒科」原本樣貌。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

  • 龍山里長陳志強之前清掃林齒科，整理匾額，還自費拿去裱框，原本想掛回去，林齒科卻突遭夷平。（記者林欣漢攝）

    龍山里長陳志強之前清掃林齒科，整理匾額，還自費拿去裱框，原本想掛回去，林齒科卻突遭夷平。（記者林欣漢攝）

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