〈中部〉不願戴口罩寫生 畫家挺反空污

2017-02-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕十餘名中台灣藝術家十四日感慨台灣不少好山好水美景均已被空污蒙蔽，不願有朝一日畫家恐要「戴口罩寫生」，各自拿著藝術創作高呼「還我青山綠水、還我藍天」、「台灣要美麗、要有好空氣」等口號反空污，呼籲大眾十九日站出來挺反空污大遊行，讓政府及企業聽見人民最卑微的請求。

號召藝術界挺反空污的藝術家趙宗宋指出，畫家寫生向來致力以畫記錄台灣山水的美景，早期常跟隨老師像林玉山、廖繼春去寫生作畫，當年郊外雖然蚊蟲多，但可看見清新的天空、乾淨清澈的水，曾幾何時，郊外寫生漸成畫家們愈來愈遙不可及的夢。

趙宗宋說，如今外出寫生，不是天空常是灰濛一片，就是青山綠水變成臭水溝、垃圾山，不願有朝一日畫家要戴著口罩畫圖，或是在彌漫著臭味的地方作畫，才會站出來挺反空污，只是卑微要求能有一口新鮮乾淨的空氣可呼吸。

出生於彰化秀水鄉的八十三歲醫生畫家趙宗冠回憶高中時期，只要雨後隔天在住家附近就能看見玉山，現在連走近玉山腳下都未必能見山，期盼各界均能一起行動反空污。

台中美術協會理事長蔡慶彰也說，雖肯定企業過去對台灣經濟的貢獻，但不可否認的是台灣付出極大的代價，他走到台中都會公園散步寫生，鳥瞰西屯區、北區，卻等了二小時均無法清楚看到台中市區景致，他希望台灣要趕緊改變，讓這片土地恢復昔日的美好。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，重量級前輩畫家陳澄波的作品「玉山積雪」，當年是在他的嘉義市故居遠眺玉山繪製而成，但現在從嘉義市區已不見玉山，這是大家的哀愁，希望民眾一起參與反空污大遊行。