〈南部〉《化育原民播漢風》對聯歧視原民？ 善化公所說誤解
2017-02-04
善化火車站門面新對聯
〔記者劉婉君／台南報導〕善化火車站農曆年前換上新對聯，其中「化育原民播漢風」，引來民眾質疑歧視原住民。善化區長李皇興表示，詩作是請在地耆老根據沈光文的貢獻所撰寫，沒有歧視的意思。成大中文系特聘教授兼人社中心副主任陳益源說，不覺得此詩有歧視原住民的原意，但既然可能讓人產生錯覺，建議稍作修改，避免爭議。
耆老依沈光文貢獻所撰
新對聯、紅燈彩讓善化火車站門面在農曆年期間喜氣洋洋，對聯「善良樂活延平蒙，化育原民播漢風；車流順暢人潮湧，站北沈碑燦海東」，各句第一個字組合起來正是「善化車站」，不過，近日有民眾在臉書質疑，「化育原民播漢風」有歧視原住民之意，並不適當。
台鐵表示，對聯是區公所請人撰寫的，火車站是地方門面，地方有意願布置，站方也樂意配合，既然民眾有意見，該改就要改。
李皇興則說，沈光文被稱為「開台文化祖師」，身後就葬在善化，對聯是請年逾八旬的耆老洪景星，就沈光文的事蹟紀錄、陳述所撰，沈光文當時確實有教導原住民，完全沒有歧視原住民的意思。每個人都有不同的意見與想法，原作者在漢學有一定的輩份，為尊重原作者，不會進行修改。
學者建議稍修改免爭議
陳益源指出，沈光文來台行醫任教，成立台灣第一個詩社「東吟詩社」，推廣漢學，謂之春風化育，合乎事實，本非貶義詞。沈光文博施教澤，使目加溜灣社成為首善教化之地，即「善化」地名由來，他所化育的對象必然包括原、漢在內。
陳益源說，詩中的原民，可能讓人誤以為沈光文化育的對象，只針對當時目加溜灣社的原住民，既然有可能讓人產生錯覺，建議稍作修改。
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