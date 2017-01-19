〈北部〉龍鳳漁港天車半年未修 漁民跳腳

2017-01-19

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港部分漁民不滿指出，有時漁船稍有問題需要天車協助吊起到岸邊，但天車卻已經毀損超過半年之久，卻未見相關單位修繕。苗縣府農業處漁業科表示，機器長期受海風吹襲，容易鏽蝕，憂心發生危險才公告暫停使用，會趕緊招標整修。

有漁民斥責，苗縣府在漁港設置天車供使用，但用不到五年卻傳出故障，遲未修復，影響漁民作業。但也有漁民認為，苗縣府提供天車服務不是每個漁港都有，其他漁港漁民如有需求，都要自行請吊車業者，一次最便宜也要五千元以上。

苗縣府漁業科長許家興表示，天車非必要設施，當時縣府為漁民需求，極力爭取建設，提供無償使用，但天車扶梯近來已出現鏽蝕，加上是一項高危險操作行為，使用者必須有執照才能用，基於安全考量，不得已情況下才會要求停用。

許家興說，天車長期飽受海風吹襲，一年基本設備檢修就要二十萬元，維護成本高，光這一次大整修就要花上一百二十萬元，但去年招標沒有廠商投標，會再趕緊向漁業署取得同意，今年繼續招標，等維修完就會開放使用。