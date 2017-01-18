| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「全國最美」冬山火車站「瓜棚」修復 春節迎賓

2017-01-18

颱風毀薄膜 台鐵花2千萬修復

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山火車站瓜棚造型站體，曾被網友譽為「全國最美火車站」，瓜棚薄膜兩年前被颱風吹毀十四片，讓整體美感變了調，經台鐵斥資兩千萬元修復，讓火車站恢復往日風采。

「就是美！」冬山舊名「冬瓜山」，舊冬山火車站改建時依此為設計靈感，設置圓弧型線條棚架，看起來宛如巨大瓜棚，造型超炫；造價廿八億元的高架站體，民國九十八年底啟用後，吸引各地鐵道迷朝聖，假日期間，進站拍照、參觀遊客比搭車的人還多。

瓜棚裝有五十二片薄膜，一○四年遭蘇迪勒、杜鵑颱風侵襲，造成十四片薄膜破損，屋頂出現破洞，網友嘲諷「最美火車站不美了」；由於維修經費龐大，立委陳歐珀居中協調，中央編列預算，去年九月開始施工，最近大功告成，遊客說，恢復原貌後才不負「全國最美火車站」美名。

冬山火車站瓜棚的強力薄膜，與台北小巨蛋屋頂屬於同種材質，可耐強風，是永久膜材，最大片的面積一百三十五平方公尺，當初破損原因研判是飛來鐵片等之類異物割破，修復期間為避免影響班車行進時間，都選在半夜施工，終於趕在春節前完工。

站長林建漳說，冬山車站雖是台鐵宜蘭線的小站，有些自強號班車不停靠，因特殊造型躍身為吸睛景點，進站搭車乘客不多，到此拍照打卡的遊客卻不少，網友討論度高，在全國各火車站中頗具知名度。

站前廣場 除夕夜辦歡樂宜蘭年

冬山鄉長謝燦輝表示，冬山火車站廣場將在除夕夜舉辦「歡樂宜蘭年」，站區瓜棚適時修復，重建地方門面，以嶄新風貌迎賓，站前廣場陸續新增雞年裝置藝術，歡迎來體驗在地春節年味。

廣告
  • 「全國最美火車站」冬山火車站「瓜棚」薄膜被颱風吹毀，台鐵花費兩千萬元修復，將在除夕夜的「歡樂宜蘭年」亮麗迎賓。（記者江志雄攝）

    「全國最美火車站」冬山火車站「瓜棚」薄膜被颱風吹毀，台鐵花費兩千萬元修復，將在除夕夜的「歡樂宜蘭年」亮麗迎賓。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
高麗菜價崩盤 市府協調農會收購

高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈北部〉「全國最美」冬山火車站「瓜棚」修復 春節迎賓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.