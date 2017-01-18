〈北部〉「全國最美」冬山火車站「瓜棚」修復 春節迎賓
2017-01-18
颱風毀薄膜 台鐵花2千萬修復
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山火車站瓜棚造型站體，曾被網友譽為「全國最美火車站」，瓜棚薄膜兩年前被颱風吹毀十四片，讓整體美感變了調，經台鐵斥資兩千萬元修復，讓火車站恢復往日風采。
「就是美！」冬山舊名「冬瓜山」，舊冬山火車站改建時依此為設計靈感，設置圓弧型線條棚架，看起來宛如巨大瓜棚，造型超炫；造價廿八億元的高架站體，民國九十八年底啟用後，吸引各地鐵道迷朝聖，假日期間，進站拍照、參觀遊客比搭車的人還多。
瓜棚裝有五十二片薄膜，一○四年遭蘇迪勒、杜鵑颱風侵襲，造成十四片薄膜破損，屋頂出現破洞，網友嘲諷「最美火車站不美了」；由於維修經費龐大，立委陳歐珀居中協調，中央編列預算，去年九月開始施工，最近大功告成，遊客說，恢復原貌後才不負「全國最美火車站」美名。
冬山火車站瓜棚的強力薄膜，與台北小巨蛋屋頂屬於同種材質，可耐強風，是永久膜材，最大片的面積一百三十五平方公尺，當初破損原因研判是飛來鐵片等之類異物割破，修復期間為避免影響班車行進時間，都選在半夜施工，終於趕在春節前完工。
站長林建漳說，冬山車站雖是台鐵宜蘭線的小站，有些自強號班車不停靠，因特殊造型躍身為吸睛景點，進站搭車乘客不多，到此拍照打卡的遊客卻不少，網友討論度高，在全國各火車站中頗具知名度。
站前廣場 除夕夜辦歡樂宜蘭年
冬山鄉長謝燦輝表示，冬山火車站廣場將在除夕夜舉辦「歡樂宜蘭年」，站區瓜棚適時修復，重建地方門面，以嶄新風貌迎賓，站前廣場陸續新增雞年裝置藝術，歡迎來體驗在地春節年味。
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