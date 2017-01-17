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〈台北都會〉類流感門診 春節增80診次

2017-01-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕天氣轉冷，流感持續發威，新北市一○五年十月迄今，累計五十四例流感併發重症，較前年同期高出近一倍。新北市衛生局協調轄內十三家醫院，春節期間增設八十個診次「類流感特別門診」，方便民眾就醫。

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，流感非法定傳染病，通常重症才會採檢，多數患者以輕症居多，在未確認是流感病毒之前，醫師會以呼吸道症狀判斷，統稱為「類流感」症狀。

受一例一休政策影響，部分醫院實施減診措施，是否影響春節類流感門診開設？許玉芬表示，春節期間是流感高峰期，開設類流感門診行之有年，新制上路前，市府已和十三家醫院協調達成共識，類流感特別門診，分別開設在一月二十一日、一月二十二日、一月二十七日至二月一日、二月四日、二月五日，總計八十個診次。

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  • 新北市衛生局協調轄內十三家醫院，春節期間增設八十個診次「類流感特別門診」，方便民眾就醫。（本報資料照）

    新北市衛生局協調轄內十三家醫院，春節期間增設八十個診次「類流感特別門診」，方便民眾就醫。（本報資料照）

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