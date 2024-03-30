驚悚巧合！婦人溺斃蘭潭溢流道集水區 去年鬼門開同地點她救落水女

嘉義市蘭潭風景區三信亭附近溢流道集水區。（記者丁偉杰攝）

2024/03/30 14:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市蘭潭風景區昨天發生一起離奇死亡意外，53歲楊姓婦人為救不慎落水的愛犬，溺斃三信亭附近溢流道集水區，巧合的是，去年農曆7月鬼門開當天凌晨，楊婦在同一地點救了一名落水女子；兩起事件1死1獲救，又在同一地點，令人訝異！

楊婦昨天經檢警會同法醫相驗，死因為生前落水，致溺水窒息而呼吸衰竭，死亡方式為意外。

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檢警調查，楊女平日常在蘭潭三信亭附近餵養貓狗，昨天上午10時許，帶著愛犬在三信亭旁圳溝務農，見愛犬不慎落水，情急之下，自行跳下水欲將愛犬救上岸，疑誤判水深，不慎溺水，旁人見狀，欲至周邊樹叢撿樹枝遞給楊女，豈料返回時，楊婦臉部朝下，浮在水面。

蘭潭消防分隊獲報，打撈楊婦上岸時，楊已無呼吸心跳，送至聖馬爾定醫院急救，於中午12時許不治。

巧合的是，去年8月16日農曆7月鬼門開當天凌晨2時許，一名39歲女子在蘭潭三信亭附近散步時，意外掉落溢流道，女子被水流衝到集水區時，幸及時拉住一旁水管呼救，引來周邊狗狗狂吠，吵醒當時住在附近的楊婦，她立即通報消防隊，警消獲報到場，架長梯至水面處，將女子順利救上岸，女子意識清楚，無生命危險。

53歲楊姓婦人為救不慎落水的愛犬，昨天溺斃蘭潭三信亭旁溢流道集水區。（民眾提供）

去年8月16日農曆7月鬼門開當天凌晨，一名女子掉入蘭潭溢流道集水區，楊婦通報消防隊，消防員架梯將女子順利救上岸。（嘉市消防局提供）

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