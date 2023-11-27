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蘭潭與仁義潭未規劃設保警 釣魚勸導不聽仍會受罰

自來水公司第五區管理處公告不能到水庫釣魚以免受罰。（記者蔡宗勳攝）

自來水公司第五區管理處公告不能到水庫釣魚以免受罰。（記者蔡宗勳攝）

2023/11/27 14:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕臉書釣魚社團貼文「嘉義雙潭釣魚12月1日起又改回水警」，指嘉義仁義潭及蘭潭水庫從12月起將由目前的保全管理改由保警負責，屆時被查獲違法釣魚將被移送法辦裁罰萬元起跳，兩水庫管理單位自來水公司第五區管理處否認要設置保警，但呼籲不要到兩水庫釣魚以免受罰。

經濟部水利署南區水資源局副局長何達夫表示，列為關鍵基礎設施的水庫會配置保警，加強防護水庫主要設施與周邊區域安全，蘭潭與仁義潭非關鍵基礎設施的水庫，其管理單位自來水公司目前並沒有設置保警規劃。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵表示，有關水庫違去釣魚處理，該處於仁義潭及蘭潭水庫設有6位保全，每日除定時巡邏外，另有不定時的機動巡查，以避免民眾於水庫周邊從事非法行為。如遇民眾經勸導後仍違法，本處將依水利法第54-1條規定進行裁罰。

蔡博淵指出，今年度截至10月底，蘭潭水庫開出128件勸導單，仁義潭水庫開出157件勸導單，因違法民眾經勸導後即離開，故今年截至目前尚無裁罰案件，但去年5月保全巡邏發現有民眾於蘭潭水庫釣魚，經勸導離開後又跑至仁義潭水庫釣魚，接獲保全通知後，會同警方至現場取締開罰，並依水利法第54-1條第1項第7款規定，移請主管機關水利署裁罰。

陳姓釣客說，大家到雙潭釣魚大多有潛規則，就是不要造成保全人員的為難，只要保全人員出現就立即配合收拾釣具離開，那位吃上萬元罰單的釣客可能是因心存僥倖，想說沒有那麼倒楣連續遇到保全人員，結果就GG了。

臉書釣魚社團貼文「嘉義雙潭釣魚12月1日起又改回水警」，管理單位澄清並沒有這回事。（擷取自臉書「臺灣瘋釣魚」社團）

臉書釣魚社團貼文「嘉義雙潭釣魚12月1日起又改回水警」，管理單位澄清並沒有這回事。（擷取自臉書「臺灣瘋釣魚」社團）

仁義潭水庫偏僻處時有釣客釣魚。（記者蔡宗勳攝）

仁義潭水庫偏僻處時有釣客釣魚。（記者蔡宗勳攝）

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