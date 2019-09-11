夜遊蘭潭甜蜜比愛心 小情侶酒後離奇溺斃

2019-09-11

〔記者丁偉杰、王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕22歲黃姓男子前天凌晨與16歲洪姓女友到嘉義蘭潭水庫風景區約會談心，這對年輕情侶坐在堤防上相互搭肩，甜蜜依偎著，還攜手朝漆黑夜空比出一個大大的愛心，二人一度機車雙載離開又騎回現場，相繼爬過堤防，身影就此離奇消失在黑夜中；兩人遺體卻在相隔約12小時後，在同一水域浮出水面，相距不到1公尺。

兩人相繼爬下堤防消失

檢警昨相驗，兩人無明顯外傷，衣著完整，初步研判是意外落水溺斃。雙方家屬皆知兩人在交往，事發前並未發現異狀，哀痛逾恆，皆對死因無異議。

監視器顯示，黃男前天凌晨獨自騎機車到蘭潭水庫第二副壩公路旁堤防，拿起手邊的東西喝了起來。離去後不久，黃男騎機車載洪女一起回到現場，兩人坐在堤防聊天，一度以手比成愛心手勢，兩人雙載離去，7分鐘後又回來。之後洪女躺在堤防上，黃男先爬到堤防下，幾秒鐘後，洪女也爬下去。

前晚8時49分，蘭潭第二副壩公路旁水域，浮出洪姓少女屍體，現場遍尋不著黃男，昨上午7時41分，黃男家屬在發現洪姓少女的同一水域，發現黃男屍體；兩人浮出水面時間相隔約12個小時，遺體相距不到1公尺。

警方調查，堤防高度約1公尺多，堤防離水岸仍有1公尺遠，現場未發現遺書，但遺留數瓶已喝過的易開罐啤酒。

據悉，黃男找工作不順，洪女今年3月曾有輕生就醫紀錄，但未住院，2人溺斃是否與此有關，或其他因素待釐清。

家人稱兩人無異狀 無遺書

兩性專家指出，一同手比愛心是情侶間表達愛意的象徵，由於現場無遺書，家人也表示無異狀，難以判斷是何種原因導致溺斃。若是殉情，通常是因家長反對，但此案並未聽聞家長反對，也無表達不滿的文字或留言，也沒有爭吵；若有飲酒，也有可能是兩人玩樂意外落水。

專家提醒，水庫區域易發生危險，不適合深夜談心，提醒情侶們可選擇24小時咖啡廳或速食店聊天，若一時心情不佳導致情緒不穩定，旁人也可注意或勸阻。

黃男先爬到堤防下，洪女隨後跟著也爬下去。（記者丁偉杰翻攝）

蘭潭情侶溺水案時間序

小情侶感情好，坐在蘭潭堤防比愛心手勢。 （記者丁偉杰翻攝、取自臉書）

黃男先爬下堤防，洪女跟著也爬下去。 （記者丁偉杰翻攝）

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