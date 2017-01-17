〈台北都會〉金山、瑞芳改造候車亭 融入在地特色

2017-01-17

〔記者林欣漢／新北報導〕金山區公所取材地方特色，以甘藷、芋頭、茭白筍等在地農產，為候車亭賦予新意象，活潑有趣；瑞芳區公所也以採礦歷史為設計主題，重新妝點候車亭，讓搭車的民眾驚艷不已。

金山區長陳國欽表示，金山的甘藷、芋頭與茭白筍並稱金山三寶，近日完成十六座候車亭的修繕及美化工程，特別以金山三寶及在地特色賦予候車亭新意象，例如，以衝浪聞名的沙珠灣中角站候車亭，可看到甘藷寶寶在衝浪；清泉里的甘藷、永興里的跳石芋頭，重和里的杜鵑及台灣野百合，也都成為各候車亭的主角，充滿驚喜。

除了增設造型意象外，金山公所也一併改善原有候車亭的通風設施，增設觀光導覽地圖、公車動態看板，陳國欽表示，將候車亭打造為觀光櫥窗，推廣在地的農特產品及觀光特色。

另外，瑞芳區公所也邀請早期戲院電影看板繪師陳正順，分別以九份老街、礦坑礦車為彩繪主題，重新佈置大竿林站、七番坑站候車亭，常有遊客拍照借位互動留影留念，頗受好評。

瑞芳區長陳奇正表示，九份多雨，特別採用亮面防水水泥漆來彩繪，勾勒出黃金山城美景。