〈台北都會〉機捷新北產業園區站 停車、標示不足
〔記者何玉華／新北報導〕機場捷運將於春節後營運，新北市境內有六站，其中，新北產業園區（A3）站是唯一直達車、普通車都停靠的站，未來還有捷運環狀線車站連通、預辦登機等服務，交通樞紐地位重要，但目前停車配套、動線標示不足。交通局主任秘書吳國濟表示，因環狀線正在施工，動線較複雜，已請工程單位配合機捷通車進行工程收尾，會再檢視相關交通維持計畫。
交通局︰會再檢視相關計畫
記者日前從新北產業園區站搭乘機場捷運體驗，事先了解車站位置。但從台六十四線過大漢橋抵新莊思源路上，沿線都是捷運環狀線施工，沒有看到「機場捷運」、「新北產業園區（A3）站」的指標；過了新北大道要停車，站前的停車場沒有開放，周邊空地也沒有停車場、路邊停車格，最後停放在距離約百公尺的一處民營停車場，每小時收費四十元。
A3站位於新北大道、五工路口上，加上另一側人口集中的思源路，複雜的動線曾讓當地紅燈秒數稱冠全市。市議員何淑峰說，若要從思源路這頭穿越新北大道去搭捷運，「不敢走、不知道怎麼走」，週五的下班時間，塞車塞得一塌糊塗，以後行人很難穿越；雖然已經完成YouBike設站，她也擔心「很難騎」。
交通動線複雜 議員批難走
記者回程在五工路的捷運環狀線施工圍籬上，看到兩張A4大紙張，電腦列印箭頭標示往機場捷運A3站，相當簡陋；吳國濟表示，通車前會全面檢視大型標示牌，另配合行人、YouBike通行，在福壽街開闢穿越新北大道的動線，分散大型路口的人潮。
對面兩停車場通車後開放
另外，吳國濟表示，捷運車站出口對面有兩處停車場，目前因環狀線施工未開放，已請工程單位配合收尾，在機場捷運通車後，開放民眾使用。
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