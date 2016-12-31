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〈中部〉學生美術賽特優 黃鐘名教市長水墨畫

2016-12-31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市蘭潭國中三年級學生黃鐘名，今年參加全國學生美術比賽獲得水墨類特優，市長涂醒哲昨接見勉勵，稱讚她的創作意境深遠、很具哲理；黃鐘名則分享創作秘訣，每天都抽空一至二小時練習，每個月參加一、兩場比賽，打下深厚基礎。

黃鐘名事先創作一幅小沙彌在樹下念書的水墨畫，昨在市府指導涂醒哲如何點墨在樹梢，以墨色濃、淡畫出樹葉遠近立體感，隨後兩人一起落款，黃將畫作送給涂作為紀念。

涂醒哲表示，黃鐘名不只水墨畫，水彩畫、漫畫等也表現優異，明年將保送就讀嘉義高中美術班，未來發展無可限量。

蘭潭國中校長陳仁輝說，黃鐘名兩年前以「古道尋僧」獲全國學生美術比賽水墨類特優，今年以「幽靜山林覓禪音」再度獲獎，題材受佛教徒父母影響，多以描繪佛教禪意為主，筆觸更有意境；家長會長陳國慶表示，黃的父母曾透露，黃鐘名除有藝術天份，也很認真，不只每天畫畫，還不斷參加寫生、美術比賽當作鍛鍊，也是她屢傳佳績的原因。

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  • 黃鐘名（左）昨指導市長涂醒哲一同創作水墨畫。（記者王善嬿攝）

    黃鐘名（左）昨指導市長涂醒哲一同創作水墨畫。（記者王善嬿攝）

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