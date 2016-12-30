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〈南部〉初二內門吃辦桌 5大總鋪師上菜

2016-12-30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕大年初二「回娘家」，內門區農會為推廣在地特色食材，連續四年推出「初二回娘家吃辦桌」活動，並邀請區內五位金牌總鋪師辦桌，每桌四千五百元的菜色，還附贈龍鳳酥、龍眼蜂蜜等特產，預計席開三百五十桌，目前已被預訂半數，想吃好料的民眾千萬別錯過。

內門區農會總幹事洪輝煌表示，內門有「總鋪師故鄉」的美譽，為配合大年初二回娘家的傳統習俗，農會持續舉辦「初二回娘家吃辦桌」活動，十道菜的總鋪師料理，包括在地的封肉、放山雞、筍乾、樹子等食材，再由湯卿爐、李文棧、林秀美、陳志隆及侯文讀五位在地總鋪師掌杓，絕對是內門原汁原味的辦桌口味。

洪輝煌說，去年回娘家辦桌三百桌全數額滿，讓許多來不及訂桌的民眾扼腕，今年預計增加桌數到三百五十桌，地點選在南海紫竹寺前廣場，即日起接受預訂，額滿為止，不論是內門子弟或外地遊客，都歡迎來品嘗內門總鋪師的手藝。

訂桌者不但有農會製作的龍鳳酥、龍眼蜜禮盒及火鶴花卉可拿，還可參加摸彩，最高獎項是五十吋電視機，「有吃又有抓」，相當超值；訂桌電話：07-6672161。

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  • 內門區農會推出「初二回娘家吃辦桌」活動，邀請區內5位金牌總鋪師辨桌推出總舖師料理。（記者黃佳琳攝）

    內門區農會推出「初二回娘家吃辦桌」活動，邀請區內5位金牌總鋪師辨桌推出總舖師料理。（記者黃佳琳攝）

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