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〈中部〉搶救文化資產 人偶重現雲林八大社遶境

2016-09-17

〔記者陳燦坤／綜合報導〕搶救地方文化資產，創造觀光魅力，貓兒干文史協會根據耆老口述歷史，利用人偶重現「八大社值年遶境」盛況，傳承無形文化資產；另外，水林鄉民許延就將台灣及世界知名景點彩繪在住家外牆，讓居民、遊客「暢遊世界」。

貓兒干文史協會 據耆老口述製作

貓兒干文史協會辦公室陳列總幹事楊永雄指出，八大社是分布在崙背鄉、二崙鄉八個聚落，早年為抵抗盜賊維護安寧，居民籌組聯庄互保，成立神明祭祀組織，相約每年正月初五、初六遶境祈福習俗，迄今已有一百四十多年歷史，是地方最大的活動。

但隨著社會變遷，地方人口外流，值年遶境盛況不再，楊永雄感嘆過去遶境北管及武館是地方引以為傲的特色陣頭，被電子花車等花俏陣頭取代，一場隆重宗教盛會走樣，年輕人也忘了遶境背後的人文精神，協會希望透過於人偶製作，重新找到值年遶境的文化價值。

楊永雄與多位民眾透過耆老口述、自己印象慢慢摸索，以人偶製作重現遶境場景，清楚交代遶境陣頭排列次序，及所代表意涵，讓年輕人對在地文化有更深一層認識，喚醒大家積極傳承百年無形文化資產。

許延就記錄旅遊 彩繪自家外牆

水林鄉海埔村一處三合院一百廿尺外牆出現世界各地景點，不僅南投縣日月潭、嘉義縣蘭潭等台灣知名景點亭台樓閣都融入其中，還能夠欣賞到峇里島的海灘風情，成為村落吸睛亮點。

彩繪作者也是屋主許延就表示，他希望透過繪畫將自己旅遊記憶刻畫在住家圍牆，一方面與鄰居分享旅遊經驗，打發時間，同時提升村落的景觀，希望能夠帶動地方觀光。

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  • 消失的八大社遶境武館較勁，透過民眾製作的人偶還原。（記者陳燦坤攝）

    消失的八大社遶境武館較勁，透過民眾製作的人偶還原。（記者陳燦坤攝）

  • 水林鄉民許延就將老家外牆當畫布，彩繪出各地知名景點。（記者陳燦坤攝）

    水林鄉民許延就將老家外牆當畫布，彩繪出各地知名景點。（記者陳燦坤攝）

  • 貓兒干文史協會與民眾製作的八大社遶境作品，重現昔日迎神盛況。（記者陳燦坤攝）

    貓兒干文史協會與民眾製作的八大社遶境作品，重現昔日迎神盛況。（記者陳燦坤攝）

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