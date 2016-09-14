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〈中部〉日月潭拉魯島 翻修草排添亮點

2016-09-14

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭中央的「拉魯島」是潭區著名景點，早期為防止水浪沖刷造成島體流失，日管處在島嶼周邊設有浮在水面上的植栽草排，惟草排設置近十年後多已毀損，為提升草排防波與景觀，日管處近期重新翻修，更新後的草排還將有「LALU」字樣與「日、月」形象，重上新妝可望再創潭區新亮點。

日管處於民國九十六年興建拉魯島消波草排，並在島體周邊設置護坡，惟草排完工至今將滿十年，經長期水浪沖刷多已殘破損毀，為此日管處七月底斥資一千二百萬元進行翻修工程，預計今年底前就會完工。

日管處表示，除整修草排設施外，草排的排列方式也以拉魯島為主角做整體設計，未來草排上將以浮筒排列出羅馬拼音「LALU」及「日、月」形象，營造出具潭區特色的地標美景，遊客遊湖時也能一眼看出是知名的拉魯島，而周邊也會栽種水生植物及野薑花，提供潭內魚類產卵、繁殖之用，景觀將更具主題性，盼能在保護邵族傳統文化、設施安全，以及營造水上景觀等方面達成多贏目標。

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  • 日月潭拉魯島周邊草排大翻修，除更新設施外，草排上也將新增「LALU」字樣與「日、月」形象。（示意圖，日管處提供）

    日月潭拉魯島周邊草排大翻修，除更新設施外，草排上也將新增「LALU」字樣與「日、月」形象。（示意圖，日管處提供）

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