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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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〈中部〉琴送偏鄉 華山國小獲14把小、大提琴

2016-09-09

〔記者黃淑莉／古坑報導〕「好棒，有新的小提琴可以練習、演奏，好開心！」古坑華山國小昨獲贈十四把小提琴及大提琴，學童拿到新琴愛不釋手，當場調音、試拉。

雲林之音管弦樂團團長林國慶與前鎮西國小音樂班家長會長張源安、陳維忠，昨天在鎮西國小退休校長張瑞娥陪同下到華山國小贈送十四把全新大、小提琴。

林國慶等三人的子女都是鎮西國小音樂班畢業，發現有部分國中、小學學音樂孩子升高中後，因課業繁重放棄音樂，相當可惜，因此籌組雲林之音管弦樂團讓孩子在假期時重拾音樂。

林國慶表示，為讓音樂在地方扎根，也讓偏鄉學童不用擔心沒錢買琴，開心學音樂，大家決定把家中閒置許久的練習琴贈送給偏鄉學童，一位台中某家樂器行負責人得知，特別贊助多把全新小提琴、大提琴，看到小朋友拉琴時認真及喜悅表情，尤其令人感動。

華山國小校長吳文策說，學校推動小提琴已有多年，全校卅三名學童、十多位老師都是小提琴手，三年前成立弦樂團，是雲林縣唯一非音樂班的弦樂團，曾代表雲林參加全國賽，成員雖只有都會區學校三分之一、樂器也比別人差，學童不怯場、表現優異，榮獲甲等。

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  • 好開心！華山國小獲贈14把全新大、小提琴。（記者黃淑莉攝）

    好開心！華山國小獲贈14把全新大、小提琴。（記者黃淑莉攝）

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