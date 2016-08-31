〈台北都會〉捷運環狀線列車 義大利出廠囉

2016-08-31

預計11月底前運抵環狀線南機廠

〔記者何玉華／新北報導〕新北市捷運工程局指出，捷運環狀線原型車卅日在義大利完工出廠，預計十一月底前運抵環狀線南機廠，整備後進行後續的功能測試及驗證。

捷運環狀線原型列車由日立軌道義大利公司（Hitachi Rail Italy S.p.A,HRI）製造，台灣時間卅日下午五點在義大利雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）舉行電聯車原型車出廠典禮，捷運局副局長李政安指出，環狀線電聯車採鋼軌鋼輪型式，為中運量無人駕駛車輛，每輛列車由四節車廂組成，車廂間有走道貫通，車廂外觀採傾斜式廿度流線造型、加大車窗面積、寬敞的內裝包含行李置放區，傳達義大利的工藝印象。

新北市府由捷運工程局代表與台北市政府捷運工程局長張澤雄率隊，一起參加義大利的出廠典禮，當地出席者包括市長Mr.GIUSEPPE FALCOMATA、HRI總裁Mr.MAURIZIO MANFELLOTTO、ASTA總裁Mr.BARR等人，及當地軌道菁英人士、媒體等。

捷運工程局局長趙紹廉表示，環狀線第一階段全線位於新北市，進度已達七十．六％，由新北市政府委託台北市政府捷運工程局代辦，首輛原型車出廠，配合工程日以繼夜地吊裝施作，將於一○七年底如期如質完工；營運後，新北市民捷運路線的轉換將不需要再進入台北市中心，轉乘將更加便利。