〈台北都會〉百歲嬤被迫拆屋還地 民團告水利會
〔記者謝君臨、翁聿煌／綜合報導〕百歲人瑞陳罔市日治時期就向瑠公農田水利會借地建屋，在瑠公圳道旁居住七十年了，不料五年前水利會突將地賣給李姓地主，陳老奶奶恐面臨拆屋還地命運，民間團體認為陳老奶奶擁有「優先購買權」，水利會卻涉黑箱賣地，昨至台北地檢署告發水利會涉圖利、背信，陳老奶奶孫女賴碧珍也陪同到場。
被控涉圖利、背信 瑠公水利會：未違法
台北市瑠公農田水利會長林濟民說，陳姓老婦及家人占用水利會的「圳路餘地」，聲稱是受水利會委託看管瑠公圳護岸，但水利會從未簽過委託書，而且對方占用土地數十年，都沒收租金，無權優先承購土地，瑠公水利會是依「台北市農田水利會不動產處理要點」公開標售土地，並未違法。
據指出，陳老奶奶的丈夫蔡金木於民國三十四年間，向瑠公圳水利組合（現稱瑠公農田水利會）借地建屋，並負責管理水圳邊坡代替租金，世代在此住了七十年，已取得新北市工務局核發的合法房屋使用執照，繳納房屋稅，並曾多次向水利會申請購地，卻遭拒絕。
五年前，水利會突將地賣給附近李姓地主，陳老奶奶與繼承房子的孫女賴碧珍被地主控告侵占，去年八月台北地院判陳老奶奶敗訴，需「拆屋還地」，目前二審審理中。
新店護樹護地行動聯盟等數個民間團體，認為此土地標售過程就是大巨蛋弊案翻版，昨至北檢告發水利會涉圖利、背信等罪，陳老奶奶孫女賴碧珍，以及委任律師葉恕宏也到場，呼籲檢方追究水利會的責任。
賴碧珍表示：「難道為了建商的開發利益，家園就得被賤賣？」賴女說，外公、外婆在這裡居住超過一甲子，但新地主卻對她及奶奶提告，讓她們身心飽受煎熬，尤其是她的百歲阿嬤，得知一審敗訴後，身體狀況每況愈下，她因而痛批水利會以黑箱、惡意手法賣地。
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標題：〈台北都會〉百歲嬤被迫拆屋還地 民團告水利會
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