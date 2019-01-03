八仙塵爆釀15死471傷／呂忠吉入獄 怨「為何只有我負全責」

2019-01-03

〔記者陳慰慈／新北報導〕八仙塵爆意外造成十五死四七一傷，派對主辦人呂忠吉被依業務過失致死罪判刑五年定讞，呂昨發監執行，抱怨全案壓根兒就不是他造成的，「為何只有我一人得負全責」？對於高達百億的民事求償，坦言未來有沒有能力還是未知數。呂強調有誠意解決，卻又說無法信任台灣司法，最後判賠數字他不一定會如數賠償。

「判賠數字 不一定會如數賠償」

呂忠吉明知色粉有引起氣爆風險，卻未注意防範，也未對員工施予教育訓練。案發後也從未到死者靈堂致意或探視家屬，依業務過失致死罪名，遭判處最重刑度五年有期徒刑、併科罰金上限九萬元。

呂忠吉表示，案發三年多來，永遠只有他站在最前面，每次媒體都說他喊冤，但他沒用過這個字眼。被問到是否覺得「審判不公」？他說，不是認為審判不公，但法官見解永遠凌駕所有之上；他是派對負責人沒錯，但派對結束東西收好就離開現場了，法官卻緊咬一個不在現場的人。

「法官緊咬一個不在現場的人」

呂忠吉認為八仙樂園負責人陳柏廷等人不起訴，已再議第三次，拖了一年半，一直沒公布結果，相信等他進去就會做出結論，「感覺是有人交差，這個案子就結束了，如我是受害家屬一定會覺得很不甘心，憑什麼一個不在現場的人得負全責，其他人不用負責」。

民事求償方面，消基會替四三五名受害者求償九十八億餘元，全案仍在士林地院審理中，另有十二名被害人自行打官司求償。被問到案發迄今是否一毛錢尚未賠償？呂說，「不要說我的問題，所有人都是一樣的，應該不是只針對我一人，因為現在都卡在民事」、「我以後一定有錢賠，但絕對不是在檯面上賠」、「所有牽涉到這件事情的人，都是有義務的」。

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