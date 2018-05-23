成功抗癌 盼尋10萬人愛相「髓」

2018-05-23

〔記者楊綿傑／台北報導〕「如果能重拾生命，應該做甚麼？」現年廿八歲的朱頤，在短短一年多內歷經確診罹患白血病，又幸運找到骨髓配對成功恢復健康的過程，讓他決定在網路串連癌友的力量，彼此鼓勵分享，並運用自己行銷專長，發願要鼓勵十萬人響應骨髓配對資料建檔，讓更多人有獲得重生的機會。

朱頤十六歲到美國留學，直到廿五歲回國服役，正要退役投入職場之際，卻在去年二月被確診罹患急性骨髓性白血病，頓時人生變成黑白。他回憶，一開始他只是感覺眼乾、身上有不明瘀血、骨頭痛，到小診所就診都認為不是大毛病，後來進一步發生乾嘔、頭暈目眩，甚至不太能走，被送到醫院抽血後，才發現是白血病。

和捐贈者相約共享大餐

朱頤被送到醫院時，情況已非常危急，醫師幫他進行四次化療，也馬上啟動骨髓配對。配對成功機率只有十萬分之一，但他很幸運地在去年八月底完成骨髓移植，未來定期回診追蹤即可。

小小年紀就在異鄉求學的朱頤，總覺得自己很獨立，罹病後長時間住院，親友感情變緊密，讓他體會到親情、友情的可貴。他也調整了生活型態，不再緊湊，畢竟健康是一切的基礎，目前他僅靠著接一些行銷規劃案過活。

癌友分享「血拾人生」心路歷程

調整自身外，朱頤也想要影響他人，所以許下願望要鼓勵十萬個人加入骨髓資料建檔，他透過成立「血拾人生」網站，提供癌友們彼此鼓勵的空間。網站上除了分享癌症相關資訊，讓人們可以有正確且不中斷的認知，也可以在上面看到癌友們與病魔抵抗的經驗。

朱頤非常感謝他的骨髓捐贈者，曾把「感謝我的骨髓捐贈者，讓我能重生」的文字投稿投射到一○一大樓外牆。捐贈者則以書信跟朱頤約定：「等著以後相聚吃大餐。」

朱頤昨參加慈濟骨髓幹細胞中心舉辦「阿孫要配對」公益影片首映會，一起鼓勵更多民眾加入骨髓資料建檔的行列。慈濟骨髓幹細胞中心目前已累積四十二萬捐贈者，並完成五千例移植，希望透過更多人響應，積極號召，讓已經從千萬分之一提高到十萬分之一的配對成功率，可以再提高。