兒罹白血病／女師夜市擺攤籌醫費 病兒送禮謝恩

2017-11-13

〔記者王俊忠／台南報導〕就讀國中二年級的賴瑞謙，幼年罹患白血病、生命像走鋼索；擔任小學代課老師的賴母費心照料兒子多年，提到兒子病情，常是眼紅哽咽，且兒子醫藥費龐大，她下課後就到夜市擺攤張羅醫藥費。小謙知道媽媽辛苦、想送份禮物，因緣際會由南市重症兒童關懷協會委請珠寶設計師為賴母設計一件玉飾項鍊，昨天賴母從兒子手上收到這份神秘禮、喜極而泣！

收到神秘禮 母喜極而泣

目前就讀南市仁德國中的賴瑞謙，約6歲時白血病病發，小謙父母將孩子送到成大醫院治療，因為病情時好時壞，擔任小學代課老師的小謙母親鄭鋒鈴常陪兒子進出醫院。由於較有效的自費藥物1顆就要3000元、1盒就要5萬元，賴母幾年前就到夜市擺攤，平均1個月1萬元，不無小補。

但雪上加霜的是，小謙98年白血病發作；101年右眼因視網膜剝離摘除、改裝義眼。在治療白血病期間，又發現有胸肋骨凹陷的「漏斗胸」問題，今年2月上台北求名醫，自費20萬元進行手術漏斗胸。

小謙覺得媽媽照顧他身體多年很辛苦，也花了很多醫藥費，很想送一份禮物給媽媽，南市重症兒童關懷協會成員陳文峯得知，找到同樣關懷兒童的珠寶設計師黃楨貞。

小謙以「希望媽媽身體健康、不要煩惱他疾病、要多為媽媽著想」3大願望做為禮物意涵主軸，黃楨貞就用珊瑚（象徵祝福）、冰種翡翠（象徵健康）及玉環（代表幸福圓滿）組合成玉飾項鍊，昨天下午利用協會聚會的場合，小謙為媽媽戴上項鍊。由於事前保密到家，不知情的賴母得知兒子與協會人員用心送上神秘禮，感動得紅了眼眶。