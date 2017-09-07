教改團體批黑箱 國教署︰課審委員專業多元

2017-09-07

週日課審大會 討論文言文比例

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教國語文課綱文白比例修改案，將於十日課審大會正式討論審議；挺文言、挺白話兩派爭論越演越烈，教改總體檢論壇等反對調降文言文比例的教育團體，昨日召開記者會批官方搞「黑箱」、質疑委員代表性；但國教署長邱乾國強調，課審委員代表多元如社會縮影，已兼具專業與多元，且將回歸教育專業、嚴守程序正義審查。

國文教育中有文言文、白話文等兩種文體，教育部早期部編課本及各版本課綱中，採比例分配，過去文言文比例較高，如今改為四十五％到五十五％之間，審議中的十二年國教課綱則研擬調降文言文到卅％，使文白爭議論戰再起。

教改論壇代表、台師大名譽教授吳武典不願調降文言文，昨表示，日前中研院士等也發起了連署，有四萬多人加入，強調國語文是屋宇，盼課綱修正不淪意識形態，籲慎審；強調語文承載了文化，台灣文化不能有斷層，同時質疑課審委員代表性，批用網路選文有程序瑕疵、黑箱過程，疾呼課審應回歸專業。

國教署長邱乾國昨也說，希望各界對課綱的討論能回歸教育專業，課審委員身分囊括各教育階段人員，立法院各黨團也推派委員，也已兼具專業與多元。

邱乾國強調，課審大會除程序也可實質審查，但過程都與課綱的研修小組密切溝通，同時嚴守程序正義，未來所有發言摘要也都公開上網等，絕無黑箱。