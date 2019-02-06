超可愛！狗狗過年扮「舞龍舞獅」 網友笑瘋：這表演很可以

2019-02-06 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕新的一年到來，許多人除了替自己添購新衣外，也會幫家中的毛孩打扮一下。有民眾就應景地將2隻狗狗換上「舞龍舞獅裝」，結果狗狗散步搖頭晃腦的模樣卻意外融化上萬名網友，直呼「這迷你版的舞龍舞獅太可愛了！」

臉書粉絲專頁「Resonate」1日分享了一部影片，只見畫面中的2隻小型犬都被主人換上一襲藍紅色的「舞龍舞獅裝」，正在公園開心地散步，其屁股一搖一擺的模樣，真的像極了廟會「舞獅」在跳舞表演，而當狗狗一跑起來，前方的獅頭也就跟著狂甩，充滿活力，可愛的模樣讓網友們都融化了！

該影片發布不到1個禮拜，就累計了126萬觀看次數，並有1萬2千多人按讚和8千多則留言，網友們紛紛表示「這是舞龍舞狗吧XD」、「這是我看過有史以來最可愛的衣服」、「兩隻超同步的」、「融化惹啊啊啊」」、「立馬買一個給我家的狗穿」、「我家的狗保證5秒就會把衣服用壞」、「超迷你版舞龍舞獅」、「工讀生好賣力啊」、「這表演很可以」。

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