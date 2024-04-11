部分動保團體主張全面禁用套索 林業保育署提2點指更不利於保育
〔記者楊媛婷／台北報導〕部分動保團體與立委提案要全面禁用金屬套索，農業部林業及自然保育署今（11日）表示，若全面禁用，受獸害之苦的部分農民恐會被迫使用毒餌或殺傷力更強工具，在現行很難查獲布放套索現行犯的現實，禁用套索的禁令恐會流於形式，會重回過去發現誤捕卻顧忌違法不敢通報的老路，更不利保育。
立院經濟委員會今審議「野生動物保育法」是否應立法禁用俗稱山豬吊的金屬套索，場外則有部分動保團體，林業保育署表示，在保育實務上，不宜全面禁用套索，應正視農民防治獸害需求，因此研發並免費提供改良式獵具，並免費提供山村有需要的居民領用。
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林業保育署進一步指出，部分農民與原民慣用金屬套索，動物肢體可能因受套索影響，產生組織壞死或死亡，相對殺傷性更強的獸鋏或毒餌，還沒有其他更理想的陷阱取代，在農民有高需求下直接禁用，恐讓農民使用毒餌或殺傷力更強的工具，加上現行很難查獲布放套索的現行犯，禁令也是流於形式，並且若農民發現有誤捕，也會顧忌犯法而不敢通報，重回湮滅證據的老路，將更不利於保育。
林業保育署表示，套索的有效管理，前提要能先取得農民與獵人對政府的信任，過程確實需要時間，並以在花蓮卓溪鄉推動黑熊保育為例，透過兩年的蹲點溝通與說明，當地於去年起有4個團體成立黑熊巡守隊，巡守範圍達1359.4公頃；今年黑熊巡守團隊已增加至7個，在花蓮分署積極與部落說明溝通下，截至今年3月底已換發445組改良式獵具，與去年底換發的249組相較，今年才3個月已增長近一倍，顯示部落支持信任大幅提升，並已展開「卓溪鄉狩獵自主管理計畫」，將更有助於營造人熊和平共處的友善山林。