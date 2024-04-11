部分動保團體主張全面禁用套索 林業保育署提2點指更不利於保育

嘉義林區管理處輔導嘉義縣鄒族獵人協會參與台灣黑熊生態服務給付計畫，在阿里山鄉特富野山域架設的紅外線相機，成功拍攝到台灣黑熊，影像中黑熊踩到改良式獵具但沒有被套住。（嘉義林管處提供）

2024/04/11 11:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕部分動保團體與立委提案要全面禁用金屬套索，農業部林業及自然保育署今（11日）表示，若全面禁用，受獸害之苦的部分農民恐會被迫使用毒餌或殺傷力更強工具，在現行很難查獲布放套索現行犯的現實，禁用套索的禁令恐會流於形式，會重回過去發現誤捕卻顧忌違法不敢通報的老路，更不利保育。

立院經濟委員會今審議「野生動物保育法」是否應立法禁用俗稱山豬吊的金屬套索，場外則有部分動保團體，林業保育署表示，在保育實務上，不宜全面禁用套索，應正視農民防治獸害需求，因此研發並免費提供改良式獵具，並免費提供山村有需要的居民領用。

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林業保育署進一步指出，部分農民與原民慣用金屬套索，動物肢體可能因受套索影響，產生組織壞死或死亡，相對殺傷性更強的獸鋏或毒餌，還沒有其他更理想的陷阱取代，在農民有高需求下直接禁用，恐讓農民使用毒餌或殺傷力更強的工具，加上現行很難查獲布放套索的現行犯，禁令也是流於形式，並且若農民發現有誤捕，也會顧忌犯法而不敢通報，重回湮滅證據的老路，將更不利於保育。

林業保育署表示，套索的有效管理，前提要能先取得農民與獵人對政府的信任，過程確實需要時間，並以在花蓮卓溪鄉推動黑熊保育為例，透過兩年的蹲點溝通與說明，當地於去年起有4個團體成立黑熊巡守隊，巡守範圍達1359.4公頃；今年黑熊巡守團隊已增加至7個，在花蓮分署積極與部落說明溝通下，截至今年3月底已換發445組改良式獵具，與去年底換發的249組相較，今年才3個月已增長近一倍，顯示部落支持信任大幅提升，並已展開「卓溪鄉狩獵自主管理計畫」，將更有助於營造人熊和平共處的友善山林。

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