荷包失血！郵局包裹、快捷3/4調漲最多20元

2019-01-17 10:43

〔記者陳宜加／台北報導〕荷包失血！中華郵政宣布，為合理反映成本，今年3月4日起調整國內包裹、國內快捷郵件資費，除了3公斤以下維持原價，10公斤以下包裹調漲10元、20公斤以下調漲20元；最貴的是台灣寄往離島包裹要200元、快捷445元。

中華郵政表示，國內包裹、國內快捷郵件資費分別於90年、96年調整，至今均已超過10多年未調整，為合理反映服務成本，以確保永續、普及化服務，決議自今年3月4日起，調整國內包裹、國內快捷郵件部分重量級距、資費。

國內包裹將原重量「不逾5公斤」級距，拆分為「不逾3公斤」、「逾3公斤不逾5公斤」共2個級距。逾3公斤不逾10公斤的各級距均調高資費10元；逾10公斤不逾20公斤的各級距均調高資費20元，各式便利箱、袋仍維持不變。

國內快捷也將目前原重量「逾1公斤不逾5公斤」級距，拆分為「逾1公斤不逾3公斤」、「逾3公斤不逾5公斤」共2個級距。逾3公斤不逾10公斤的各級距均調高資費10元；逾10公斤不逾20公斤的各級距均調高資費20元。

中華郵政指出，包裹不逾3公斤，資費則維持不變，本島包裹70元、離島最多100元；快捷則是逾1公斤不逾3公斤的級距維持原價130至200元。

根據中華郵政新資費表，包裹5公斤以下80元起跳、10公斤以下100元起跳、15公斤以下130元起跳、20公斤以下155元起跳；若寄送往離島地區，最貴將收取200元。

而快捷200公克以下90元起跳、1公斤以下110元起跳、3公斤以下維持130元起跳不變、5公斤以下140元起跳、10公斤以下180元起跳、15公斤以下230元起跳、20公斤以下270元起跳。最貴寄往離島將收取445元。

中華郵政表示，近年積極於全國各地設置「i郵箱」，提供多元且便利的寄、取郵件服務，並將隨著科技發展，購置自動化設備、簡化作業流程，目標提升郵件收寄、封轉、運輸、投遞作業效率與服務品質，確保民眾用郵權益。

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