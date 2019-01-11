基隆首例 八斗高中原住民族實驗教育班9月入學

2019-01-11 17:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立八斗高中日前提出申請設置原住民族實驗教育班，去年12月27日經基隆市政府教育處審議通過，將於4月中旬接受報名，9月入學；基隆市八斗高中校長黃致誠表示，希望藉由原住民族實驗教育班設置，給基隆市的原住民族子弟，藉由原住民族的母語學習、專題討論，多了解不同原住民族的文化。

黃致誠指出，因為招考時程尚未確定，簡章尚未出爐，初估約4月上旬或中旬報名，教育處核定招生名額30人，首波招生鎖定原住民：如果原住民招生有餘額，則可開放釋出供漢人就讀，但是漢人就讀上限不得超過40%。這40%上限係以原住民招生錄取人數，再乘以40%是漢人就讀的員額。

黃致誠說，八斗高中過去有原住民藝能班，學生主要學習原住民手工藝、原住民料理烹飪、原住民的歌舞；而新設立的原住民族實驗教育班，除了國文、英文與數學等主修科目不變外，其餘如健康教育、音樂、美術等課程，改成母語學習、專題研究、耆老訪談，讓學生多點對原住民的了解。

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